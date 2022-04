Un hombre sirio con síndrome de Down logró educar exitosamente a su hijo pese a todos los obstáculos y estigmas que hay en la sociedad actual.

Un hombre originario de Siria logró superas las barreras sociales que limitan a las personas con síndrome de Down. Con tan solo 46 años, Jad Issa consiguió formar una familia propia y educar exitosamente a su único hijo con mucho y sin problemas.

Pese a que varias personas creen erróneamente que las mujeres y hombres con síndrome de Down no puede concebir ni son capaces de hacerse cargo de un pequeño, la historia de este hombre sirio rompió totalmente con las creencias sociales. Jad Issa, conoció a su esposa, Samira, cuando trabaja en el campo y, desde ese momento, supo que quería estar para siempre a su lado.

El hombre de 46 años se comprometió con su actual pareja y, en el año 1997, lograron concebir a su primer hijo, Sader Issa. Desde el primer momento, y pese a los estigmas que hay contra las personas con síndrome de Down, el primogénito fue rodeado de una familia que lo llenó de amor y felicidad.

Según Sader, el hijo hombre de dicha historia, contó que la condición de su padre jamás ha sido un impedimento para cumplir en su rol como padre, esposa, e incluso líder ejemplar de su querida familia. Asimismo, siempre ha intentado velar tanto por su bienestar como el de su madre, para que no les falte nada

“Eso no impidió que me criara con más amor y cuidados de lo que es posible imaginar. Gracias a él, crecí con fortaleza emocional y logré todo lo me propuse. Si pudiera elegir un padre, no tengo duda alguna: lo elegiría a él”, explicó el hijo de Jad Issa a un medio sirio.

El hombre, teniendo grandes expectativas para el futuro de su hijo, decidió ahorrar dinero mientras trabajaba en un molino de trigo para que pudiera realizar sus estudios universitarios. Según Sader, dice que “el arduo trabajo y el compromiso de su padre para darle el mejor futuro posible lo inspiraron a estudiar bien y convertirse en médico”. Además, agregó: “Creo que habría estado mucho menos entusiasmado con la vida y mucho menos apasionado con lo que hago si no tuviera a mi padre especial”

Recibido de dentista, la cual se encuentra en una de las carreras mejor pagadas de Siria, el joven se ha convertido en un orgullo para su padre, quien no ha podido seguir sus estudios debido a las barreras sociales que hay en el país para las personas con síndrome de Down. Pero eso no ha impedido que, día tras día, este demuestre la gran felicidad que le genera saber que ha podido darle a su hijo todo lo que se merece en la vida.

