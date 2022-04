Ayer declaró ante Jurídica de Secundaria.

Tal como estaba previsto, el profesor Marcel Slamovitz declaró este martes ante Jurídica de Secundaria por el caso de las inasistencias que registró en el año 2017. Fue la segunda vez que Slamovitz compareció por este asunto; la primera había sido en mayo del año pasado.

En la instancia de la pasada jornada, y según contó a San José Ahora, ratificó lo que había expresado en el 2021. «Cuando uno dice la verdad y no miente ratifica y se acuerda perfectamente lo que dijo», remarcó.

Esos dichos fueron de reconocimiento de ocho inasistencias «justificadas en acuerdos que van desde el acta 90 hasta los acuerdos marco del 2005, que utilicé para reuniones bipartidas, para defender a compañeras y compañeros, para la construcción del gimnasio y la biblioteca del liceo 1, para la creación de grupos de 4° año en el liceo 3, etc.» recordó el docente.

Slamovitz recordó también que otro instructor primario ya había concluido que «los informes de excelencia que sobre mi actuación había hecho la ex directora (del liceo 1, Miriam) Arnejo validaban que Jurídica no tenía que actuar porque ya me habían evaluado. Eso sin embargo no fue tenido en cuenta por el jefe de Jurídica que después, junto a la Dirección General, rechazaron ese informe, me separaron del cargo e iniciaron un sumario con otro instructor», relató.

El profesor indicó a este portal que «probablemente después de Semana de Turismo haya otro informe primario, que no es vinculante, que después pasa al jefe de Jurídica y después a la Dirección General, por lo que no sé cuándo voy a poder volver a trabajar», comentó.

OIT. En este marco, Slamovitz informó que este miércoles su caso será ingresado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como sucediera con el de los 14 docentes sumariados del liceo 1.

El profesor dijo que será una ampliación de esa denuncia, promovida por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), que incluye además otras situaciones de otros puntos del país, en la que se asegura que las actuales autoridades de la Educación y del gobierno nacional promueven acciones de persecución político-sindical contra los gremios de la enseñanza.