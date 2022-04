Fue aprobado en el año 2013.

En una carta pública que dio a conocer en las últimas horas, Julio Debia, conocido en el medio por ser el presidente de la Asociación Civil Bastón Blanco, expresó su deseo de que la plaza de deportes Lavalleja de San José de Mayo pase a llamarse «Tatiana Goldoni», de cuyo deceso se cumplieron 20 años el pasado 22 de febrero.

Debia, quien años atrás también se destacó por su actividad en el atletismo, recordó que se trata de un espacio «que la vio nacer y crecer» ya que era hija «de conocidos profesores de Educación Física de nuestro medio, Omar Goldoni y Carmen Iglesias».

Asimismo, y entre otros varios aspectos, deba resalta que «Tatiana se preocupó y trató de impulsar siempre que las mujeres maragatas, jóvenes y adultas, se integraran y disfrutaran de una actividad deportiva y que no quedaran relegadas a ser meras espectadoras; esa era su meta», enfatizó.

«Aprovechó bien el tiempo que Dio le dio. Con el nombre de San José y Uruguay en su indumentaria, en Chile perdió la vida en plena competencia. Fue una luchadora de la vida y del deporte, así es digno que todos la recordamos», señaló.

En este marco, Debia expresó que su «deseo personal -y estoy seguro que es el de mucha gente- fue y sigue siendo que la Plaza de Deportes ‘Juan Antonio Lavalleja’ que la vio nacer y crecer, lleve su nombre».

No obstante ello, e independientemente esta aspiración, Debia remarcó un incumplimiento del gobierno departamental en relación a la figura de Goldoni.

«En el año 2013 la Junta Departamental de San José aprobó un decreto -que fue promulgado por la Intendencia Municipal- por el cual el circuito aeróbico del Parque Rodó llevaría su nombre. Han pasado nueve años y tal iniciativa no se ha concretado» señaló Debia, quien expresó que «para quienes aprendimos a querer y respetar a Tatiana no nos parece justo que quede en el olvido».

