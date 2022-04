Lo dijo el secretario general, Sebastián Ferrero.

El secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, dijo a San José Ahora que la Asociación Maragata de Padres de Autistas (AMPAU) nunca solicitó a la comuna que se hiciera cargo del alquiler de una casa con destino a vivienda tutelada como el pasado lunes en la Junta Departamental lo expresara la edila Gabriela Muñoz (FA).

En la media hora previa de la sesión de ese día, Muñoz señaló que el planteo había sido formulado en junio del año pasado y que la institución se encontraba aguardando a un una respuesta del Ejecutivo.

Ferrero señaló a este portal que es verdad que el año pasado él y la intendenta Ana Bentaberri mantuvieron una reunión con autoridades de AMPAU pero aseguró que ese asunto no estuvo sobre la mesa. El secretario indicó que el pedido formulado por la Asociación estuvo referido a la posibilidad de contar con colaboración de la Intendencia para la construcción de un muro que dotara de más seguridad a los fondos del centro Florecer. Recordó, en ese sentido, que la comuna aportó materiales y el muro se construyó con mano de obra de los padres.

PUBLICIDAD

«Es verdad que hubo algunos otros planteos, pero no es correcta la apreciación que hace a edila vinculada a que existiría un expediente desde junio del año pasado referido a una vivienda tutelada. (…) Eso no estuvo en la conversación. Si bien se pueden cometer errores y pensar que es algo que se nos haya traspapelado, no es este el caso» afirmó Ferrero.

El secretario no adjudicó mala intención a la edila que, a su entender, pudo haberse «confundido» teniendo en cuenta que el reclamo de viviendas tuteladas fue parte de la proclama que las instituciones que nuclean a familias de personas con autismo hicieron conocer el pasado 2 de abril. «Es verdad que en la reunión hubo otros planteos, pero en ningún caso dicen relación con lo que declara la señora edila», reiteró.

De todas formas, Ferrero dijo que la Intendencia está abierta «a seguir colaborado con AMPAU en la medida de las posibilidades».