Una no tenía chapa; a la otra no le correspondía.

La Dirección de Tránsito de la Intendencia de San José analiza un episodio de forcejeos entre varias personas e inspectoras de esa repartición que terminó con dos motos que iban a ser incautadas bajadas a la fuerza por particulares desde una camioneta de la comuna.

El hecho ocurrió en la zona del lago del Parque Rodó este domingo a la tarde. Los inspectores radicaron la denuncia policial correspondiente y sobre las 19:30 horas se encontraban declarando en dependencias de la Seccional 1a.

En un video que circuló por redes sociales, se observa a varias personas discutiendo con las tres inspectoras que ya tenían las dos motos sobre la camioneta, a las que les recriminaban haberlas subido sin solicitar antes la documentación.

En determinado momento, uno de los protagonistas del episodio, que insistentemente reclamaba que le bajaran su moto, exhibe la libreta de propiedad de su birrodado pero le dice a la inspectora que no se la va a entregar. «Andá a sacarle la moto a los que andan bobeando por las calles», le reclama.

Minutos después, un hombre se dirige hacia la camioneta y junto a otros bajan las motos. Aunque las inspectoras intentaron resistir el embate, optaron por dejar que se las llevaran, yéndose los involucrados del lugar.

San José Ahora consultó al director de Tránsito de la ISJ, Yarwynn Silveira, quien indicó que una de las motos no poseía chapa mientras que la restante llevaba una matrícula que no le correspondía y para la cual, además, los registros no identificaron contribuyente.

Silveira recordó que los birrodados que no poseen matrícula no pueden circular y que en caso de que detecte uno en esa situación la incautación es automática. «Después el propietario podrá demostrar que es suya y se le entregará, pero sin chapa no puede circular», remarcó.

Con respecto al restante, el director dijo que la no correspondencia de la matrícula fue constatada por las funcionarias mediante los equipos que poseen -conectados al banco de datos del SUCIVE- antes de subirla a la camioneta.

El director indicó que Tránsito posee videos propios sobre el procedimiento, los que también fueron entregados a la Policía.