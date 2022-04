La senadora nacionalista arremetió contra la histórica dirigente del MPP.

La entrevista con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, venía por los carriles normales, donde analizaba los posibles escenarios del referéndum del domingo por 135 artículos de la LUC. Hasta que el periodista César Bianchi le comentó que la ex senadora Lucía Topolansky había hecho alusión a ella en entrevista con Hacemos lo que Podemos, también en 970 Universal.

Los conductores del programa le habían pasado un audio con duras críticas de Graciela Bianchi al intendente canario Yamandú Orsi, y Topolansky contestó: “Si esa es la postura del Partido Nacional estamos en la lona. Y si Lacalle Pou avala sus palabras es peligroso”, había dicho Topolansky un día antes. La senadora nacionalista retomó el guante: “¿No se dieron cuenta que no pueden intimar a Luis para que me rezongue? A ver… parecen tontos, no sigan. Es como llamar al papá. Primero se le ocurrió a Fernando Pereira, me reí; (después) al docente Pablo Romero, que hasta ahora me usó por la cantidad de seguidores que tengo para que le levantara todos sus artículos, y ahora mostró las uñas, y la dejo ahí… Ahora a Topolansky, no sé a qué otro se le ocurrió”, dijo.

“Ahora, Topolansky… ¿Qué puede decir una persona que atentó contra la democracia, que es torturadora, que es asesina, que vendió a sus compañeros… ¿No leen los libros de los investigadores? ¿No leen a Leonardo Haberkorn? ¿No leen a Álvaro Alfonso? (Héctor) Amodio Pérez, habrá cosas que dice que son verdad y cosas que dice que son mentiras, pero hablen con la gente… A mí, lo que dice Lucía, plin”, agregó.

Bianchi, entonces, acotó: “Tengo que repreguntar… ¿Le consta que (Topolansky) torturó y asesinó?” “Sí, claro. Está probado eso. Y (Eduardo) Bonomi mató por la espalda a un policía. ¿Cómo no me va a constar? Yo no repito cosas que no sepa: están escritas, están investigadas. Vamos a tener que apoyar a los historiadores que hagan un estudio a fondo y científico de la historia reciente porque nos han mentido en forma descarada”, concluyó. / Fuente: Radio Universal