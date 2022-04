Los clientes de la empresa estatal tendrán acceso a todos los encuentros.

Aún no se sabe por todas las pantallas por las que se podrá ver en Uruguay el mundial de fútbol de Catar, que comienza en noviembre de este año; sin embargo, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez afirmó que los clientes de la empresa estatal podrán disfrutar los 64 partidos que se jueguen, incluyendo los de la selección nacional.

El acuerdo que Antel tiene por la transmisión de estos derechos se debe a la negociación que hizo el anterior directorio, presidido por Andrés Tolosa, cuando también compró los derechos del mundial de Rusia, junto con otras transmisiones deportivas a la empresa Torneos y Competencias (TyC). En 2018 se adquirieron las licencias de los derechos de transmisión de los partidos y ceremonias de los torneos organizados por FIFA para el período 2019-2022, pero solo incluye la transmisión para teléfonos móviles.

Los derechos que adquirió Antel son sólo para teléfonos móviles, es decir que se podrán ver en dispositivos conectados a los datos móviles o Wifi de la empresa estatal, confirmaron desde el ente a la diaria. En su momento desde Antel desarrollaron la capacidad de las aplicaciones VeraTV y Vera+ para la transmisión de los partidos, ya que desde ese momento quedó por fuera la posibilidad de verlos desde el navegador de la computadora o del propio celular.

En su momento, el Tribunal de Cuentas aprobó el gasto de Antel, por más de dos millones de dólares, aunque no contó con el visto bueno del entonces ministro por el Partido Nacional, Francisco Gallinal, quien entendió que el acuerdo con TyC era “elevado” y condicionaba a las autoridades futuras.

Asimismo, cuando asumió el actual ministro de Industria, Omar Paganini, también se mostró contrario a algunos acuerdos que había firmado Antel para la transmisión deportiva gratuita, y según dijo en 2020 en la radio Oceáno FM “cuando las cosas son gratis, alguien las paga”. Fue contundente respecto a que Vera TV no estaba dentro de los cometidos de Antel y aseguró que las empresas públicas tienen que ser “rentables”. “Regalarle el Mundial a los ciudadanos no es el cometido de Antel. No se rentabilizan las cosas que se dan gratis”, apuntó.

Este lunes Gurméndez confirmó, en entrevista con El Observador, que actualmente Antel es “el único operador que tendrá ese contenido”. “Este es un contenido muy importante que nosotros vamos a ofrecer y que resulta relevante para potenciar nuestra competitividad en el marco de competencias instaladas en el mercado de móviles, pero también como parte de ver cómo potenciamos el uso de las plataformas de contenido de Vera”, explicó el jerarca.

Aún no hay una estrategia comercial definida para explotar estos derechos adquiridos, admitieron desde el ente a la diaria, pero Gurméndez dijo que Antel “no va a renunciar a ninguno de los recursos posibles en el mercado competitivo, sea en móviles o sea en el caso de que haya una mayor apertura para la banda ancha de internet”.

En otras oportunidades, como en los partidos de eliminatorias, Antel acordó con Tenfield para que los clientes registrados en Vera TV accedieran a ver los cinco partidos de cada fecha, tanto a través de su conexión de internet móvil como también de la conexión fija, pagando una suscripción de 295 pesos. Aún no está definido si ese mecanismo también estará vigente para los 64 partidos del mundial. Cuando se transmitió el sorteo del mundial, por ejemplo, solo pudieron verlo los clientes registrados de Vera a través de la aplicación para teléfonos.

En cuanto a la transmisión televisiva, por ahora Teledoce es el único canal abierto que anunció que pasaría los partidos de Uruguay en el torneo, aunque se espera que los demás canales también lleguen a un acuerdo por la televisación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que “en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo”.

Además, la empresa Direct TV también anunció que hará la transmisión mediante streaming y plataformas digitales por DirectvGo de todos los partidos del mundial. / Fuente: La Diaria