Duras críticas a la ISJ y mesa de realojos.

Las familias que residen en la zona inundable de la ciudad de San José de Mayo volverían a marchar hacia la Intendencia en los primeros días de mayo, de acuerdo a lo señalado este martes por su vocero, Oscar Castro.

En declaraciones al informativo NC3 de Canal 3, Castro dijo que será debido a la «falta de respuestas» con respecto a su reubicación.

«Hace seis o siete meses que no se mueve nada» aseguró el vocero, quien señaló que los últimos mensajes que ha enviado al grupo de WhatsApp de la mesa interinstitucional que trabaja sobre el asunto -de la que forma parte- «me los miran pero nadie me da ninguna respuesta ni pone Ok. Se había dicho en algún momento que se iba a reunir todos los martes pero ahora está todo trancado», aseguró.

Castro recordó que en un par de meses comenzará un nuevo invierno y las familias volverán a padecer la incertidumbre que genera la posibilidad de que se produzcan inundaciones. «Son una manga de mentirosos, tanto el gobierno departamental como todo los que están en la mesa de realojos», disparó.

El vocero dijo que la idea es culminar la marcha con el encadenamiento de algunos vecinos en las puertas del edificio central de la comuna hasta tanto de les den las respuestas que reclaman. «Lamentablemente siguen jugando con la gente», opinó.

Por otra parte, también exigió la intervención de los ediles y los diputados Nicolás Mesa y Ruben Bacigalupe, «que están ahí para darle soluciones a la sociedad», expresó.

«Todo esto ha sido una falta de respeto muy grande (…). Después, faltando un año u dos para las elecciones se activa todo. Es todo política», lamentó.