Tras reuniones con Bentaberri y Bauza.

La concreción del cerramiento y climatización de la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad, parece tomar nuevo impulso.

Según informó el periódico La Semana de esa ciudad, a instancias de la intendenta Ana Bentaberri, la comisión de la plaza mantuvo una reunión hace aproximadamente hace un mes con el titular de la Secretaría Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, y la propia jefa comunal, en la cual se sentaron las bases para avanzar en la concreción de la reclamada obra.

La delegación de la comisión se reunió en primera instancia con la intendenta Bentaberri en su despacho, la que luego posibilitó la reunión con Bauzá.

Patricia Velázquez, presidenta de la comisión de la Plaza de Deportes confirmó a La Semana esos contactos. «A nosotros lo que nos han dicho es que sigamos golpeando puertas, tratando de comunicarnos con quien fuera posible», mencionó Velázquez, quien agregó que por eso mismo es que se comunicaron con Bentaberri. «Tuvimos buena recepción de su parte y a partir de ahí hubo una comunicación con Bauzá (…) No estamos en punto muerto, estamos avanzando», aseguró.

PUBLICIDAD

Consultada sobre los detalles de esas reuniones, Velázquez prefirió no ahondar: «debemos ser muy cuidadosos, no vamos a crear falsas expectativas. Lo importante es que vislumbramos que hay interés y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos estar anunciando algo más concreto».

«No estamos como al principio del año cuando nos sentíamos desahuciados, pensábamos que ya no teníamos nada que hacer. Seguimos insistiendo y logramos que nos prestaran atención. Creo que se va a dar, por lo menos hay voluntad política», apreció.

PUBLICIDAD

“Mientras tanto –prosiguió-, seguimos trabajando en el mantenimiento de la plaza. Ahora vamos a pintar la cancha de básquetbol, estamos con la idea de instalar una mesa de ping pong, se están arreglando bancos», comentó a respecto. / La Semana