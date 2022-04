García y Erlich visitarán el departamento.

El Frente Amplio iniciará en San José una serie de instancias de dialogo y reuniones en todo el país, que tiene como fin comenzar a delinear el próximo programa de gobierno de la coalición de izquierda.

A tales efectos, el ex ministro de Economía y ex director de la OPP, Ec. Álvaro García, y el ex ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, presidentes de la Comisión de Programa del conglomerado, estarán este martes en la ciudad de San José de Mayo.

García y Erlich participarán de una reunión ampliada de la Mesa Política Departamental, a las 19 horas, luego de una serie de visitas que realizarán a lo largo de la jornada.

A las 11 de la mañana se harán presentes en la UTEC, y a las 13:30 horas se reunirá con la directiva del Centro Comercial e Industrial. Luego, a las 14:30 recorrerán un tambo agroecológico y a las 16 harán lo propio en un establecimiento lechero convencional.

La presidenta del Frente Amplio San José, Marcela Barrios, informó que la idea es dialogar «con representantes de diferentes sectores para conocer de primera mano las necesidades y proyectos de cada uno».

Finalmente, sobre las 18 horas, y antes de la reunión de la Mesa Política, brindarán una conferencia de prensa en el local central de la coalición de izquierda de calle Espínola.