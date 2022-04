Álvaro García puso en duda efecto de aumentos.

El ex ministro de Economía y ex director de la OPP, Cr. Álvaro García, dijo este martes en San José que los aumentos anunciados ayer por el gobierno son «insuficientes» para poder recuperar salarios y jubilaciones.

«Este gobierno está haciendo mucho en materia de marketing», afirmó García, quien junto al ex ministro de Educación, Ricardo Erlich, inicia en este departamento una gira por todo el país, en su calidad de co presidentes de la Comisión de Programa del Frente Amplio, de cara a la elaboración de próximo programa de gobierno de la coalición de izquierda.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, García recordó que durante los gobiernos del conglomerado «salarios y jubilaciones subieron sistemáticamente por encima de la inflación».

El contador reconoció que en ocasiones recibía críticas por ser «poco. Y podía ser poco pero era por encima de la inflación» enfatizó, lo que puso en duda en pueda ocurrir en esta oportunidad -como proyecta el gobierno- con los incrementos anunciados.

Por otra parte, García también dijo tener dudas con respecto a si son aumentos adicionales o a cuenta de los que se otorgarán a comienzos del próximo año. Asimismo se preguntó porqué serán a partir del 1° de julio, para cobrar en agosto, y no desde el 1° de mayo. «Habría que preguntarle al gobierno. Tal vez sea para minimizar los costos», reflexionó.

«Este gobierno está haciendo mucho en materia de marketing y hace este anuncio después de escuchar a la sociedad y ver que no se está cumpliendo con aquello de que no se le iba a meter la mano en el bolsillo de la gente. Eso no está pasando. Y si además es algo a cuenta, vamos a estar ante algo insuficiente para recuperar lo perdido en salarios y jubilaciones», concluyó.

