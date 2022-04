“Conceptualmente soy reeleccionista, dos períodos y afuera”, manifestó el mandatario.

En estos últimos días ha surgido un debate en algunos círculos políticos y redes sociales de si es viable la reelección presidencial en Uruguay.

Consultado al respecto, Lacalle Pou indicó estar a favor de la misma aunque sostuvo que «no es el momento».

«Primero digo que ahora no, porque si un país va discutir si cree en la reelección o no, lo que no podría tener es cara (…) no podría ser para la elección que viene, tendría que ser para la otra porque sino tiene nombre y apellido», aseguró.

“No estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista, dos períodos y afuera (…) pero no es una discusión para ahora del país”, agregó. / Fuente: Telenoche