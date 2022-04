Si contratás a 3 hombres araña, hay más probabilidades de que todo salga mal.

La caída de un Spider-Man al hacer la que sería su entrada triunfal a una fiesta infantil se hizo viral. Un hombre en Entre Ríos, provincia de Argentina, quiso sorprender a su hijo con la presencia de 3 hombres araña, pero terminó dejando en shock a todos los asistentes al evento y a las redes sociales en general.

Todo comenzó con la llegada de los tres Spider-Man a la fiesta: el primero hizo una entrada exitosa pero no causó gran emoción entre los presentes; el segundo se cayó al trastabillar sobre un bote de basura, provocando las risas de los niños. Entonces, mientras llegaba el tercero y recogía el tambo caído, el primero se burló de su compañero, algo que definitivamente no estuvo inspirado en Spider-Man: No Way Home.

“¿Qué onda ese Spider-Man? ¿Lo filmaste? ¡Va a Instagram!”, advirtió el primer hombre araña a quien estaba tomando video para recordar la reacción de los niños. Lo cierto es que será difícil que los asistentes, y todos los que lo vieron olviden este peculiar incidente.

¿Qué harías si esto pasara en alguna fiesta de un conocido?

PUBLICIDAD

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Televisa