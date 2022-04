Indicó que con la convocatoria a unas 80 mesas de negociación con el sector privado el gobierno busca «mandar una señal».

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló este martes con Telenoche sobre los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou con respecto a la convocatoria a unas 80 mesas de negociación con el sector privado.

Mieres aseguró que con esta decisión el gobierno busca «mandar una señal». «Nosotros no podemos ni debemos ordenar algo que fue pactado entre las partes, eso fue parte de la novena ronda de Consejos de Salarios en donde se abrieron casi 200 mesas, de las cuales alrededor de 80 fueron las que pactaron que el correctivo con inflación iba a dispararse al final de los dos años, en el resto los acuerdos implicaron correctivos semestrales o anuales», explicó.

Por esta razón se resolvió convocar a un Consejo Superior Tripartito «para sugerir la posibilidad de que se adelantara ese ajuste por inflación», agregó Mieres.

«La diferencia es que cuando se establecen este tipo de medidas lo que se garantiza es que la plata llegue directamente al bolsillo de la gente y nosotros queremos que el poder adquisitivo de las personas, particularmente de los trabajadores, no caiga«, aseguró.

«Hay señales de que el empleo está activado, entonces lo que no queremos es que se nos vuelva a rezagar el salario porque ya lleva dos años de caída, no queremos que haya un tercer año con caída del salario real. El objetivo es recuperar toda la pérdida y eso implicaba en que esta instancia si no tirábamos algún atajo para evitar que se nos despegara otra vez iba a ser muy difícil cumplir con el compromiso», indicó.

Por otra parte, aseguró que el impacto de los correctivos sobre la inflación «va a ser muy poco». «Impacta sobre un sector de los trabajadores y además el aumento no es exagerado ni mucho menos, es verdad que el salario tiene un componente inflacionario, por eso la cautela y la necesidad de actuar con cuidado» afirmó.

¿Qué tipo de empresas serán convocadas?

El ministro indicó que empresas de distintos rubros fueron convocadas a las mesas de negociación, pero que no se trata de las más afectadas, que tenían un acuerdo puente para volver a negociar el primero de julio.

Con respecto a los cuestionamientos por parte del presidente de la Cámara de Industrias por la desigualdad en las mesas de negociación, Mieres consideró que es un tema «más de fondo» y que tiene que ver con «la ingeniería de los Consejos de Salarios y que está en la agenda para analizar».

«A veces cuando se negocia por rama de actividad el problema es que negocian los más fuertes y eso deja en situación de debilidad a empresas más pequeñas pertenecientes a un mismo sector, pero que no participan de la mesa de negociación, es un problema de diseño del Consejo de Salarios que nosotros queremos encarar este año», añadió. / Fuente: Telenoche