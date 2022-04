Estos insectos no tienen nada de insignificantes. Las moscas cumplen una función muy importante dentro de diversos ecosistemas. Conoce cuáles son los grandes aportes al planeta.

Probablemente si ves una mosca rondando trates de espantarla. No son nuestros insectos favoritos, para nada, y a muchos les pueden parecer repulsivos o inútiles. Sin embargo, la presencia de estos dípteros es necesario y tienen una importante función en el planeta.

Según diversos estudios se sabe que por cada ser humano que habita el planeta hay alrededor de 17 millones de moscas. De esos millones que pululan por todo el planeta, los entomólogos solo han logrado identificar a 160.000 ejemplares.

La función de estos insectos es crucial. Aunque pueda ser difícil de creer además de ser vitales, impactan de forma positiva en los seres humanos y ecosistema en general.

Las moscas polinizan las plantas, se comen los residuos de nuestros drenajes, devoran cadáveres en descomposición, aportaron a la genética moderna y más.

Obviamente, al trasladar en sus cuerpos diversos materiales también generan un impacto negativo, y son la propagación de enfermedades, dañan los cultivos, matan arañas, libélulas y otros insectos.

Entonces, el trabajo de las moscas va más allá de una simple molestia a los humanos, ya que nos ayudan a limpiar toda clase de residuos biológicos, sobre todo los desechos orgánicos. Un dato relevante y atribuible como positivo es que, ayudan a los detectives a descubrir en qué momento una persona se convirtió en cadáver.

La larva de la mosca azul, al igual que las cresas, devoran todo tipo de cadáveres, tanto de animales como de hombres y conocer cuándo estas depositan sus huevos y en qué etapa de descomposición puede ser de mucha ayuda.

La reducción de la materia orgánica en descomposición que realizan las moscas no queda ahí, ya que se transforman en elementos de gran utilidad para el suelo y la tierra y que en la mayoría de casos puede servir como fertilizante.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA MOSCA

A diferencia de muchos animales, la vida de la mosca común es corta, su existencia solo dura entre 15 a 30 días, pero lo increíble es que la hembra puede poner hasta 1000 huevos en toda su vida.

Un rasgo que destaca de estos dípteros es que tienen una gran habilidad para huir de aquellas personas o depredadores que intentan acabar con ellas. Según el biólogo Michael Dickinson, “una mosca puede ver a un depredador y analizar por dónde atacará para evitarlo con una elegante maniobra en una fracción de segundo, apenas un parpadeo”.

Respecto acto de reproducción, si observas a las moscas es probable que alguna de ellas se encuentre en una fase coital. Lo que sucede es que las hembras tienen relaciones con varios machos con un único fin, el poder tener una descendencia sana y evitar cualquier gen dañino y este comportamiento fue detectado por un estudio realizado en la Universidad de Exeter.

La poliandria, que es la práctica femenina de aparearse con varios machos, significa un costo muy alto para estos ejemplares, ya que en el caso de las hembras acelera su deceso.

¿QUÉ ES ENTOMOLOGÍA Y DÍPTEROS?

La entomología es la ciencia que estudia a los insectos y demás artrópodos que tienen un impacto en la salud general. Es decir, aquellas especies que pueden provocar enfermedades o que pueden intervenir alguna infección.

Los dípteros es el nombre real de los insectos comúnmente llamados moscas o mosquitos. El nombre se debe a una característica que los hace únicos y es que poseen solo dos alas membranosas y no cuatro como la gran mayoría de los insectos. También tienen una boca tipo chupador y un par de balancines para tener estabilidad.

EL RIESGO DE QUE DESAPAREZCAN LAS ABEJAS

¿Qué harías si un día desaparece tu fruta favorita y por más ansias que tengas de probarla otra vez no sea posible? Luego no existen más las flores, no puedes oler ni sentir de nuevo el girasol, el diente de león, la lavanda; de repente ya no ves mariposas, ni pájaros, ni los animales que comúnmente veías en tu camino diario. Aunque esto suene a ciencia ficción es una realidad que podría ocurrir por la amenaza actual que se cierne sobre las abejas y otros polinizadores, y es que como especie humana dependemos de estos pequeños insectos.

Gerardo Ceballos, investigador en el Instituto de Ecología de la UNAM, afirma aInfobae Méxicoque si se pierden las abejas se pierde la capacidad de producir alimentos. En sus palabras: “Con la extinción de las abejas, y la extinción de las especies en general, estamos en una situación tan complicada que lo que pase en los siguientes 15 años va a determinar qué pasa con la humanidad y con la vida en la Tierra”.

El investigador menciona que las abejas son uno de los indicadores de cómo se encuentra el planeta. Según Ceballos, perder a tantas abejas y que se estén extinguiendo indica que estamos en serios problemas: “Es una llamada de atención de que después de las abejas siguen otros animales y después otros”.

