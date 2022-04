«La situación está muy brava, la gente no está llegando a fin de mes, no se puede parar la olla«, sostuvo Marcelo Abdala.

El PIT-CNT se reunió este jueves con el ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo Mieres, para dialogar sobre los ajustes salariales de cara al aumento de la inflación. Entre los planteos que hicieron está que el Poder Ejecutivo «no deje afuera al Salario Mínimo Nacional. Que estudie la posibilidad de ubicar alguna enmienda en el Salario Mínimo Nacional, todos sabemos que el mismo ajusta en el mes de enero, pero que a partir del 1 de julio mueva el salario mínimo de manera que la cuestión llegue a mucha más gente».

La respuesta de Mieres, según Abdala, es que ven «alguna dificultad en esa propuesta», pero que «tomó nota y el Poder Ejecutivo lo va a estudiar y seguramente nos devuelva alguna respuesta».

Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, dijo que el ministro Pablo Mieres confirmó que «el Poder Ejecutivo no está en condiciones de variar en el caso de la población trabajadora ese 2%, que es un adelanto a cuenta de futuros aumentos», lo que consideran desde el PIT-CNT un planteo insuficiente.

«Planteamos nosotros que se pudiera abordar en las mesas de negociación, que se corresponden especialmente al Consejo Superior de Negociación Colectiva de los Trabajadores Públicos, que hubiera posibilidad de adecuar allí. Es central determinar al detalle el monto de la pérdida salarial, porque la pérdida salarial no nace ahora, viene de antes, y es importante que la gente pueda escoger sobre qué aspecto se deduciría ese 2%«, indicó Abdala.

Sobre que el aumento sea más general, expresó: «La situación está muy brava, la gente no está llegando a fin de mes, no se puede parar la olla. El asunto desde nuestro punto de vista no es solamente para los compañeros que están cubiertos por la negociación colectiva, sino que hay amplísimos sectores del mundo del trabajo, muchas veces en la informalidad, muchas veces que hacen una changa por estar desocupados, que son los que más están sufriendo». / Fuente: Subrayado