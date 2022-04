Con descuentos, es de casi 450 mil pesos.

El presidente, Luis Lacalle Pou, es el mandatario de América Latina con el salario bruto más alto, y por lo menos el segundo con mayor ingreso neto mensual, según un informe del portal Bloomberg en línea.

Como se puede ver en la página web de Presidencia, Lacalle percibe un total de $ 864.739,08, que son US$ 20.956 a cambio del 19 de abril de 2022. Sin embargo, con los descuentos de Montepío ($ 115.912,20), Fonasa ($ 46.364,88) e IRPF ($ 252.828,10), su salario neto queda en $ 449.633,90, unos 10.896 dólares. El salario de Lacalle no es definido por la administración actual, sino que es el mismo que el de su antecesor con los ajustes anuales correspondientes.

El salario mínimo en Uruguay también es el más alto de la región (US$ 475) y, al mismo tiempo, está entre los países más caros para vivir.

En salario bruto del mandatario uruguayo es seguido por el del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien cobra una remuneración mensual de US$ 19.576. Sin embargo, no se detalla cuánto se le retiene por impuestos, por lo que se desconoce su ingreso neto.

Tercero está Chile, con Gabriel Boric como nuevo presidente al mando, quien cobrará lo que percibía su antecesor Sebastián Piñera: un salario mensual de US$ 10.763 nominales y US$ 8.403 con líquidos.

El top 5 lo completan Iván Duque, de Colombia, con 10.170 dólares de ingresos brutos, y 7.504 dólares con impuestos de salario mensual, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador con ingresos de US$ 8.317 nominales y US$ 5.780 líquidos.

De los países vecinos, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, percibe un salario mensual de US$ 6.629 brutos, y US$ 5.025 tras pasar por los impuestos. A esto Bolsonaro suma un ingreso por haber sido militar de US$ 1.838 líquidos, lo que da un total de 6.428 dólares en remuneraciones estatales mensuales.

El jerarca argentino, Alberto Fernández, cobra por su parte US$ 3.648 netos, provenientes de un ingreso bruto de US$ 5.650.

Además, dos presidentes aseguran donar su sueldo: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, y Luis Abinader, mandatario de República Dominicana. El primero, investido en el cargo en mayo de 2021, donó en febrero de 2022 US$ 36.352, seis meses de salarios netos, mientras que el segundo ya donó trece meses de salarios, con un valor aproximado de US$ 6.697 mensuales. / El Observador