Abogado dijo que el birrodado estaba habilitado.

El abogado de uno de los condenados a prisión por agredir a tres inspectoras de tránsito el pasado domingo 10 de abril en el Parque Rodó en momento en que procedían a incautar dos motos, solicitó su liberación.

Alfredo Rodríguez, de 33 años de edad, fue condenado a 8 meses de prisión, dos de cumplimiento efectivo y seis en régimen de libertad a prueba, por el «un delito de atentado a gravado en concurso forman con un delito de lesiones personales».

En el video que registró parte del episodio, Rodríguez es el protagonista principal del altercado con las funcionarias.

En diálogo con San José Ahora, su abogado, Dr. Pablo Martínez, informó que en las últimas horas presentó un escrito ante el Juzgado Letrado «pidiendo la liberación» de Rodríguez.

El profesional señaló a este portal que «el vehículo no estaba requerido por la Intendencia habida cuenta de que de papeles y libreta estaba habilitada para circular».

Por ello, Martínez entiende que «de haberse procedido en debida forma por parte de las inspectoras la moto no habría sido incautada y el hecho posterior no se hubiera dado». «Por eso mismo, como no hubo causa para hacer eso, es que solicito su sobreseimiento», explicó.

Sin adelantar mayores detalles, el abogado dijo que aún no se ha accionado contra la Intendencia pero que «se va a presentar una denuncia» contra la comuna porque «el chico fue perjudicado en todo».

Como se recodará, las motos que las inspectoras pretendieron incautar fueron bajadas a la fuerza de una camioneta de la Intendencia por dos personas. Una no poseía chapa matrícula. La restante es la que baja Rodríguez, en la que seguidamente se va del lugar.

Desde la dirección de Tránsito se indicó que la chapa que llevaba era «no original» y que de los registros del SUCIVE no surgía un contribuyente asociado a la misma.