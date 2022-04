La directiva de la cooperativa expresó que a raíz de paros y asambleas sorpresivas hace 25 días que la producción está siendo afectada.

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) emitió un comunicado interno dentro de la empresa en el que sostuvo que “las medidas distorsivas adoptadas” por el sindicato desde hace más de 25 días están “generando desabastecimiento tanto de subproductos como de leche fresca”.

En el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, la dirección de la cooperativa indicó que “si bien la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) informa que está trabajando a reglamento, las medidas distorsivas implican mucho más que trabajo a reglamento porque incluyen paros, asambleas sorpresivas y el incumplimiento grave de reglas de trabajo acordadas”.

“Se afecta seriamente a nuestros productores y también especialmente a la población en su conjunto. No vamos a aceptar amenazas, imposiciones o autoritarismos, por lo que enfáticamente señalamos que dichos procedimientos no son, ni serán la forma de lograr una mejora económica, porque así no se construye futuro. Continuaremos apostando al diálogo responsable y constructivo que defienda la sustentabilidad de toda la cadena láctea”, afirmaron las autoridades de la empresa uruguaya.

Según relataron los directivos de Conaprole, la empresa y AOEC desde hace un tiempo iniciaron conversaciones con el objetivo de analizar actualizaciones tecnológicas y eventuales categorías.

En este contexto, señalaron, “AOEC en la negociación reclamó el equivalente a un 40% de aumento salarial siendo que se trata de trabajadores que se encuentran muy por encima del mercado laboral, validado en la ‘rotación cero’ del sector”.

“Planteamos la instalación de un ámbito de negociación realizando diferentes propuestas de mejora económicas e incluso ofrecimos extender la negociación para que alcance a todos los oficiales de la cooperativa, creándose una nueva categoría y otorgando partidas por cumplimiento de objetivos. Lamentablemente, el gremio no lo aceptó y optó por el camino de la confrontación, realizando infundadas medidas perjudiciales e incumpliendo mecanismo de prevención de conflictos”, agregaron desde el directorio.

Según relataron las autoridades, ante la falta de personal en envasado de leche fresca, se solicitó conforme al convenio del sector cubrir ese sector, pero el reclamo fue negado.

“Hoy hemos solicitado guardias gremiales para resolver roturas en envasadora de leche fresca, peor reiteradamente las han negado, por lo que debimos enviar a los supervisores a realizar las reparaciones necesarias y de esta forma resguardar el abastecimiento de leche a la población”, se insistió en el comunicado.

Medidas en suspenso

Por su parte, a última hora de este lunes la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) informó que tras una convocatoria realizada por el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, quedarán en suspenso las “medidas de profundización del conflicto” hasta este jueves 28 de abril.

La FTIL se declaró en conflicto con la Cámara de la Industria Láctea (CILU) el pasado 21 de abril y anunció que en caso de no haber avances en los Consejos de Salarios tomaría medidas de lucha a partir del lunes 25 de este lunes.

“En virtud de la convocatoria por parte del director de Trabajo y del subsecretario del MTSS, a raíz del conflicto que venimos desarrollando, y de la confirmación por parte de las autoridades de que se estaría destrabando el nudo de la discusión en los Consejos de Salario, el día 28 de abril, el Plenario Nacional resolvió dejar en suspenso las medidas de profundización del conflicto”, expresó el sindicato lácteo en un comunicado. / Fuente: Negocios & Tendencias de Montevideo Portal