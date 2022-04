UTU espera poder anexarlo a la Escuela Técnica.

Con votos de los partidos Nacional y Colorado, la Junta Departamental aprobó anoche una moción mediante la cual eleva al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, su preocupación por la situación del edificio del BPS en el que funcionó el Consulado del Cerro Ñato y las dificultades que han existido para que el inmueble sea anexado a la escuela técnica «María Espínola Espínola».

El tema fue llevado a sala por el edil del Partido Nacional, Mario Guerra.

Como ha sido informado, actualmente está en curso un proceso de desalojo iniciado por el BPS, como consecuencia de no haberle sido entregado por sus anteriores usufructuantes luego de vencer -hace dos años atrás- el comodato firmado entre el Banco y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por el cual había sido cedido a distintas organizaciones y colectivos, entre ellos el grupo de humoristas Sociedad Anónima.

Guerra dijo estar sorprendido por el hecho de que «siendo maestro» -en alusión al director del grupo, Carlos Barceló- «no mire por los niños, que son el futuro del país. (…) Hay 600 o 700 niños esperando que (el edificio) pase a UTU para darle un mejor servicio a sus estudiantes» afirmó el edil. «Le van a dar más al país 100 gurises formados que Sociedad Anónima», disparó.

El curul lamentó que quienes se encontraban al frente de la ANEP en el 2018 no hayan atendido la orden dada por el ex presidente Tabaré Vázquez -en oportunidad de sesionar el Consejo de Ministros en Playa Pascual- de que el inmueble fuera anexado a la escuela.

«No se la hizo caso al presidente. Pero hoy hay otro presidente, que esperemos que de la orden de que ese edificio pase a la escuela ‘María Espínola Espínola’. Y si no la da, me voy a animar a decir que somos el mismo perro con distinto collar. Y creo que no es así», expresó.

Guerra dijo que le «da asco» la situación actual del inmueble. «Está en abandono total una cosa que es pública, que es del Estado, de todos los uruguayos. No es una de una persona, no es de Sociedad Anónima. Hay que tomar una medida rápidamente. Es un crimen y una vergüenza», aseguró.

Por su parte, el edil (s) Sebastián Alba del Partido Colorado, dijo que debido a su situación actual, el edificio se ha convertido en un foco infeccioso y de inseguridad para el entorno. «En la zona hay problemas de ratas y de robos, ya que hay gente que duerme allí», afirmó.

Tras un par de cuartos intermedios, el Frente Amplio presento una moción alternativa a la de Guerra, mediante la cual proponía pasar el asunto a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta para que se interiorizara del estado actual del proceso de desalojo, que no prosperó.

La moción aprobada, elaborada por Guerra, propuso -en su parte sustancial- elevar las palabras vertidas en sala al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, directorio del Banco de Previsión Social, CODICEN, y a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta para su seguimiento.