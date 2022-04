En siete u ocho de esos casos podría acudirse a proceso abreviado.

En el marco de las etapas finales del caso judicial denominado Operación Océano, el equipo fiscal a cargo se encuentra realizando una “depuración” de la causa a los efectos de presentar la acusación correspondiente, cuyo plazo vence el 13 de mayo.

El grupo está liderado por la fiscal Mariana Alfaro, quien trabaja en conjunto con la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de la fiscal Adriana Sampayo.

En función de ello, fuentes de Fiscalía informaron que “existen diferentes situaciones” con respecto a las más de 30 personas imputadas en esta causa, “mayoritariamente por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.

La Fiscalía considera que tiene evidencias suficientes para llevar a juicio oral y público a aproximadamente 25 imputados. En unos siete u ocho de esos casos, se explora la posibilidad de acudir a la vía del proceso abreviado, añadieron las mencionadas fuentes. La posibilidad de algunos de esos abreviados fue ofrecida por Fiscalía y, en otros, por las propias defensas.

Para que un proceso abreviado pueda llevarse adelante es necesario que la persona que será condenada reconozca su participación en los hechos y, como contrapartida, reciba una pena hasta un tercio menor de la que podría eventualmente obtenerse en un juicio oral, pero nunca inferior al mínimo del delito.

En los casos de delitos sexuales esa figura procura la no revictimización al evitar que las víctimas y testigos pasen por el largo camino del juicio oral. Adicionalmente, permite obtener una rápida condena que pueda darles una respuesta.

PUBLICIDAD

En aproximadamente cinco casos —cuya investigación fue formalizada— el equipo fiscal dispondrá el sobreseimiento de los imputados, ya que considera que las evidencias con las que se cuenta no son suficientes para obtener una sentencia de condena en un juicio oral. Asimismo, se recordó que la formalización de la investigación es la etapa inicial del proceso en la que se comunica formalmente a la persona que está siendo investigada por la presunta comisión de un delito y que, en función del avance de la investigación, esa situación puede cambiar.

PUBLICIDAD

“Existen otras cuatro personas a las que no se ha llegado a formalizar la investigación, pero se han impuesto medidas limitativas. Con respecto a dos de ellas se dispondrá el archivo de la investigación”, añadieron desde Fiscalía. A estas dos últimas personas no se les llegó a formalizar la investigación, es decir, se les impusieron medidas limitativas previo a la formalización; en tanto, a las que no se les archivó el caso deberán saber si serán imputadas o no antes del 13 de mayo.

Finalmente, desde Fiscalía aclararon que se trata de “números aproximados” que “pueden cambiar” en función de “los ajustes que está haciendo el equipo fiscal en esta causa”. / Fuente: Montevideo Portal