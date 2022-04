El senador valoró el diálogo, que es “siempre importante” para el país.

El senador de Cabidlo Abierto (CA) Guido Manini Ríos estuvo este jueves en la sede del PIT-CNT, donde dialogó con la central sindical sobre incentivos económicos para los trabajadores.

Así, en rueda de prensa posterior, el legislador integrante de la coalición de Gobierno insistió en la necesidad de “construir puentes” y que el país tenga “menos crispación, rispidez y enfrentamientos”. A su entender, “el diálogo es siempre importante”, por lo que CA “escuchó” al PIT-CNT, indicó.

“Hubo puntos de coincidencia (…) Hay planteos del PIT-CNT con los cuales coincidimos. Todos queremos que el poder adquisitivo de los trabajadores no se deteriore, que se mantenga, que la canasta básica no se dispare”, aseguró Manini en declaraciones consignadas por Telemundo. En tanto, señaló que la seguridad social —una de las principales preocupaciones de la central sindical— se “planteó en forma general” y no entraron “en detalles” ya que no era el tema del día.

Finalmente, consultado sobre si coincide con la propuesta de la central obrera de aumentar el salario mínimo, Manini afirmó que “por filosofía, por supuesto que sí” y añadió que se debería subir también la jubilación mínima. No obstante, “tenemos que ser muy responsables y serios a la hora de hacer propuestas, que a veces son muy lindas de escuchar pero que a veces son impracticables en la realidad”, sopesó.

Minutos más tarde, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, manifestó que la reunión con el senador de CA fue “respetuosa pero franca”.

“Estos planteos de tipo socioeconómico no impiden que el PIT-CNT siga levantando su bandera de ‘verdad y justicia’ contra la impunidad en el hecho de que nuestros hermanos y hermanas de Familiares de Detenidos Desaparecidos se haga todo lo posible para que accedan a la información de dónde están sus deudos y que, evidentemente, no compartimos un proyecto de ley que habla de prisión domiciliaria para terroristas de Estado”, formuló el sindicalista.

Sobre la reunión, reconoció que hubo “acuerdos y diferencias”, pero enfatizó en que “lo central” es que, como organización sindical, se conversó, arrimaron iniciativas y propuestas, lo que “es un indicador de que hay cosas que tienen que cambiar”, en tanto “esa ortodoxia de un Estado ausente y que no invierte tiene que revertirse” para que haya una “mayor presencia” para “quienes no llegan a fin de mes”.

Por último, expresó que “se requieren” políticas económicas “más sustantivas” que las anunciadas por el Gobierno. / Fuente: Montevideo Portal