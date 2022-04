Ramon Ruiz participó del congreso de la UNATRA.

El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo esperar que, ya levantada la emergencia sanitaria en el país, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inspeccione con mayor ímpetu el cumplimiento de las normas laborales en los establecimientos rurales.

Ruiz participó este sábado del congreso nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) llevado a cabo en el salón comunal de la cooperativa de viviendas COVIJAR de la ciudad de San José de Mayo.

El director aseguró que, a pesar de las leyes vigentes, aún se detectan irregularidades. «Muchos de los conflictos que hay son para reclamar el cumplimiento de las leyes: que se paguen salarios, que se pague horas extras, cosas que están en la ley. Imagínense lo que pasa en el sector rural con las 8 horas. (…) Lamentablemente todavía hay que trabajar mucho para que eso se cumpla», afirmó.

«El Ministerio tiene herramientas para sancionar al que no cumple. La pandemia ha justificado muchas cosas; esperemos que ahora que se levantó la emergencia el Ministerio de Trabajo tenga un rol más activo para poder inspeccionar de oficio, sin necesidad de que haya denuncias, el cumplimiento de las leyes», expresó el jerarca.

No obstante ello, Ruiz reconoció que los recursos que posee son escasos y que, además, los empresarios no colaboran. «Muchas veces cuando va el Ministerio el que le abre la tranquera ya le está avisando que está el Ministerio, que después no encuentra a aquellos empleados que puedan estar en situación irregular. Eso ha sido algo que nos han transmitido los propios trabajadores en varias oportunidades», señaló.

Por otra parte, el director dijo que la sindicalización es otro factor clave para resolver la situación, ya que es en aquellos sectores menos agremiados donde hay más incumplimientos.