Jubilados calificaron «miserable» aumento del 3%

Las oratorias del vocero de las familias que residen en la zona inundable de San José de Mayo, Oscar Castro, y la secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José, María de los Ángeles Gutiérrez, fueron el eje del acto del Día de los Trabajadores organizado por el Plenario San José del PIT-CNT, y que se llevó a cabo en la tarde de este domingo en la Plaza Independencia maragata.

La invitación para participar les fue cursada «porque el movimiento sindical es sensible a todas las situaciones sociales», explicó la dirigente de AFUTU Ana Borges, antes de pasarles la palabra.

Castro fue una vez más crítico con las autoridades departamentales quienes, a su entender, aún no han dado respuesta a su reclamo de realojo en otro punto de la ciudad: «no es justo lo que están haciendo con la gente, nos están tomando el pelo» dijo al abrir su alocución.

Tras confirmar que el 10 de mayo a las 13 horas las familias marcharán hacia el edificio central de la Intendencia, el vocero revindicó su accionar: «Tuvimos que salir a decir que nos vamos a mover para que aparezcan sorpresas de todos lados» afirmó, en alusión a las novedades que durante los últimos días han surgido con respecto a su situación.

«Yo quiero una respuesta el 10 de mayo sí o sí» exigió Castro, quien criticó a los coordinadores de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, Alexis Bonahón y Pablo García -a los que se refirió en términos de «cabecillas»– por estar «seis meses sin respondernos los mensajes que les mandamos. Y no han salido todavía a pedir disculpas. Es una tomada de pelo, una falta de respeto a la gente», remarcó.

Por otra parte, el vocero de las familias rechazó versiones que indican que la movilización que se encuentra organizando tiene como objetivo ingresar a trabajar a la Intendencia. «Yo tengo mi trabajo. Y si quisiera pedirlo tendría derecho, pero no voy a estar lamiéndoles las patas. Eso es mentira», afirmó.

Del mismo modo respondió a quienes lo han criticado por haber sido parte del acto de este domingo: «Me han preguntado ‘¿te vas a reunir con esa gente?’. A mi no me importa lo que digan, yo me puedo reunir con quien se me antoje, el colorado, el blanco, con cualquiera. Si ellos no me dan respuesta», insistió.

Paralelamente, dijo que no está haciendo política partidaria «para nadie. La política mía es para la gente que está tirada ahí abajo, a la que nadie le da importancia. Están olvidados. Pero cuando precisan un voto van y golpean las manos. Ahora se tienen que mover para darnos una mano. Y nadie quiere nada regalado, las viviendas se va a paga como corresponde», concluyó.

Antes de Castro, fue el turno de la secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José, María de los Ángeles Gutiérrez, quien de entrada calificó de «miserable» el aumento del 3% para los pasivos anunciado por el el gobierno semanas atrás y que cobrarán en los primeros días de agosto.

«Los jubilados y pensionistas no pueden esperar al mes de agosto para ver ese 3 por ciento, un 3 por ciento miserable que no les va a alcanzar para nada porque todos los días sube todo», remarcó.

En ese sentido, anunció que una delegación de la Asociación concurrirá el próximo 12 mayo al Ministerio de Economía para entregar una carta, junto a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, mediante la cual se reclamará «acortar esos tiempos».

Gutiérrez también reclamó por «derechos adquiridos que hoy estamos perdiendo».

«El Plan Ibirapitá… No hagan más versos, no funciona, no se están entregando tablets, no se renuevan tablets, no se arreglan tablets. Dónde está?» se preguntó.

«El Hospital de Ojos ‘José Martí’… Hoy por hoy es un problemón llegar ahí. El que tiene salud privada no se se sabe si va a poder volver. Y hoy se atiende a un muy pequeño porcentaje de personas, todas ellas de Salud Pública», apuntó.

«La Asociación de Jubilados no es solo una casa para ir a divertirse, bailar, pasar bien, hacer amistades y viajar. Es también un lugar en el que se trabaja por los derechos los pasivos y por eso tenemos que estar todos juntos, porque si no, no funcionan», finalizó.