En el Penal, en cambio, hay «tratos crueles».

La semana pasada, el comisionado parlamentario para el carcelario, Dr. Juan Miguel Petit, dio a conocer el informe preliminar «Situación del sistema carcelario y de medidas alternativas» correspondiente al 2021.

Del extenso documento, de más de 200 páginas, se desprenden datos relacionados con los establecimientos carcelarios ubicados dentro del departamento de San José, es decir, Penal de Libertad, Chacra de Libertad y cárcel de Juan Soler.

El primer ítem que aparece disgregado es el de la densidad de la población penitenciaria por unidad. En tal sentido, la Charca de Libertad es el lugar que presenta la mejor situación con un 43% de ocupación de las plazas; Juan Soler se encuentra con el 69% mientras que el Penal de Libertad posee una leve superpoblación, con el 101%.

PUBLICIDAD

En relación a las condiciones de rehabilitación, el Penal de Libertad es que presenta la peor situación, ya que forma parte de las unidades en las que hay «tratos crueles, inhumanos o degradantes». La Chacra de Liberad, por su parte, tiene «insuficientes condiciones para la integración social». Como contrapartida, la cárcel de Juan Soler está catalogada con un establecimiento que proporciona «oportunidades de integración social».

Con respecto a las «muertes bajo custodia», el informe señala que en el Penal del Libertad hubo 10 el año pasado, siendo el segundo establecimiento en cantidad detrás del ex COMCAR, en donde hubo 35. El Penal también está segundo con respecto a «muertes violentas bajo custodia», con 9, y al igual que en el caso anterior detrás del ex COMCAR (21). La unidad libertense es también la única del departamento que figura en la nomina de establecimientos en los que se produjeron «muertes no violentas bajo custodia» aunque en este caso en el último lugar, con un solo caso.

Para acceder al informe completo, podés hacer clic aquí.