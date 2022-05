Hoy les traigo rellenos para tacos y un par de salsas para tacos que van a amar.

Rellenos para tacos mexicanos

Como bien sabemos los tacos mexicanos pueden tener diferentes rellenos: Podemos hacer tacos de carne, tacos de pollo, vegetarianos, lo que sea! Todo queda bien dentro de un taco. Vamos a revisar algunas de las recetas de tacos mas tradicionales que preparan en México, y por qué no algunas alternativas para innovar en casa.

Tacos de carne

Ingredientes para 10 tacos de carne

250 grs de carne: puede ser peceto, nalga, la que más te guste

1 cebolla morada mediana

2 dientes de ajo

1 chile fresco (opcional)

1/2 pimiento o morrón rojo

1/2 pimiento o morrón verde

Jugo de 1 lima o limón

1 tomate mediano

Orégano

Chile seco (a gusto)

Sal y pimienta

Cilantro

Aceite neutro

Como hacer tacos de carne

Cortar los morrones y la cebolla en juliana, el ajo y el chile bien bien pequeño y el tomate en cubitos. Reservar por separado. Cortar la carne en tiritas y en un bol salpimentar, agregar la mitad del zumo de lima o limón y dejar macerando unos 20 minutos.

Si quieren, en este paso pueden hacer la magia que les guste para darle sabor a la carne: ponerle mostaza, un chorro de cerveza… Lo que ustedes quieran. La idea es que los tacos de carne queden bien sabrosos así que todo vale. En una sartén poner un chorro de aceite, el chile seco y el orégano y calentar unos 2 o 3 minutos. Agregar el ajo y el chile y sofreír unos minutos más. Agregar la carne y saltear. Después de 5 minutos, a mitad de cocción, sumar el tomate y terminar de cocinar. Por otro lado, saltear el resto de las verduras hasta que estén cocidas pero OJO: que estén firmes. Mezclar las dos preparaciones y rectificamos con sal y pimienta de ser necesario. Le agregamos el resto del zumo de lima o limón y el cilantro deshojado.

Listo el primer relleno!! Sigamos.

Tacos de pollo

Ingredientes (10 tacos de pollo)

2 pechugas de pollo

4 dientes de ajo

Zumo de 1 lima o limón

Un poquito de perejil

1 cebolla de verdeo

1 cda de comino

Chile seco, a gusto

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Como hacer tacos de pollo

Cortar la pechuga en tiritas y macerar por un ratito junto con el jugo de la lima, los ajos picaditos bien chiquitos, el chile seco y la sal y pimienta. Calentar la sartén y ponerle un chorrito de aceite de oliva junto al comino. Agregar el pollo y dorar. Sumar la cebolla de verdeo y ajustar los sabores. Cuando esté listo reservar!

Si quieren ponerle una cucharada de queso crema, o queso rallado o lo que sea, queda genial con esta receta de tacos de pollo.

Tacos vegetarianos

A la hora de hacer los tacos vegetarianos, no sigo una receta, me gusta saltear las verduras que tengo en casa. A veces le agrego hongos, o tofu… De todo! Otra cosa que me gusta hacer es saltear las diferentes verduras por separado, así no son todos los tacos iguales y cada cual le agrega lo que quiere.

Salsa roja

Ingredientes

1 tomate grande o 2 chicos

1/2 pimiento o morrón rojo

1/2 cebolla

1 cda de chile chipotle

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Procedimiento

Cortar las verduras y poner en una asadera y al horno junto con el chile, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Cuando estén, meter a la licuadora y moler hasta tener una mezcla homogénea.

Listo!! Facilísimo, vieron?

Salsa verde

Ingredientes

3 chiles verdes

1/2 morrón o pimiento verde

1 chile jalapeño

5 tomates verdes

Cilantro

1/2 cebolla

Sal

Procedimiento

Poner el pimiento, la cebolla, el chile y los tomates en una sartén con un poquito de aceite de oliva y tapar. Cuando estén cocidos dejar que se enfríen. Ponerlas en una licuadora y sumarle sal y cilantro a gusto. Licuar hasta obtener una masa homogénea.

En Argentina es un poco difícil conseguir los tomatillos verdes, pero se consiguen! Si quieren hacer la experiencia mexicana completa es súper recomendable. Espero que les haya gustado esta guía básica sobre como hacer tacos! Nos leemos luego amiguitos de internet.

