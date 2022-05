La ministra de Economía dijo que el Ejecutivo está enfocado en la recuperación salarial.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró que en el primer trimestre de este año hay 70.000 personas más trabajando en comparación con el igual período de 2012. La secretaria de Estado explicó que la respuesta del mercado laboral va de la mano de la reactivación económica. «Hoy la foto es más positiva», agregó.

«En el primer trimestre de este año hay 70.000 personas más trabajando que en el primer trimestre del año pasado (…) las medidas que tomó el gobierno, que han sido para aumentar el empleo, se confirman con el dato de hoy», manifestó Arbeleche.

Consideró que además de que los uruguayos puedan percibir más dinero, el énfasis también está en que con «ese dinero puedan comprar lo mismo que antes».

Sobre las propuestas que presentó el Pit-Cnt el pasado miércoles, cuando dirigentes se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou, la ministra no dio especificaciones. «En este momento no vamos a anunciar ninguna medida en particular. Lo vamos a hacer con otros colegas del gabinete», agregó.

De igual modo tampoco adelantó dentro de cuánto será. / Fuente: Telemundo