Con respecto a las ausencias de Sartori, afirmó que “sería una atrevida” en pedirle la renuncia.

La senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, cuestionó al Movimiento de Participación Popular (MPP) por el video que difundió en las últimas horas en redes sociales, en el que recuerda frases que usaba en períodos anteriores el entonces senador Luis Lacalle Pou para criticar por “ausente” al gobierno de Tabaré Vázquez: “¿Alguien se cree que el presidente está pensando en esto?”, “¿Dónde está mi presidente?”. El video también recuerda frases de Lacalle Pou en campaña, sobre sostener los puestos de trabajo y el salario real. Bianchi respondió al MPP en un tuit, donde afirma que en el sector son “simplemente miserables”.

“Es una actitud de denostación que empezó hace mucho tiempo, en el gobierno de [Tabaré] Vázquez, de desacreditar al presidente desde ‘pompitas de jabón’. Para mí miserable es decir eso”, dijo la senadora en diálogo con Desayunos informales, y aseguró ser consciente de “lo que se hizo y lo que se está haciendo, el sacrificio, los logros, los palos que le pegaron al gobierno durante estos años, y el video me resulta miserable”. De todas maneras, dijo que ahora no tuitea “nada, porque ya terminó la campaña de referéndum”.

Aseguró que “no es un insulto” la palabra “miserable”, que “hay que decir las cosas que uno piensa directamente”, y que ella recibe “las respuestas sin ningún tipo de problema”.

PUBLICIDAD

Bianchi fue consultada por el tono que usa al publicar sus opiniones en Twitter, en particular por el tono que usó al referirse al senador Danilo Astori, de licencia del Senado por enfermedad. En la entrevista dijo que “ya está recuperado, o si consideran que no puede más, me pareció muy digna la actitud de renunciar”. “Que renuncie, como hizo Lucía y como hizo Mujica”, enfatizó. “Yo lo respeto muchísimo a Danilo”, pero “ya tiene que jubilarse, por terminar bien su carrera”, subrayó. Cuando los periodistas le consultaron si cree que compañeros de su partido, como el senador Juan Sartori, también deberían renunciar por faltar asiduamente al Parlamento, dijo que “sería una atrevida al decir que debe renunciar Sartori”. / Fuente: La Diaria / Foto: Nicolás Celaya