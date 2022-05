Y unir la Av. Calcagno de CDP con ruta 48.

El edil (s) del Partido Colorado, Sebastián Alba, presentará en la próxima sesión de la Junta Departamental dos proyectos viales de particular envergadura.

Será a solicitud del Comité Ejecutivo de la agrupación «Acción Batllista de San José» a la que pertenece, según lo informado por ese sector en la mañana de este viernes.

El primer proyecto propone la construcción de una doble vía entre la ciudad de Ecilda Paullier y Atlántida.

De acuerdo a un documento dado a conocer por Acción Batllista, uno de los objetivos es «mejorar la conexión de Colonia y los puentes que unen Uruguay y Argentina con Punta del Este y el este del país haciéndola más rápida, segura y eficiente para el transporte de carga y turismo principalmente».

Del mismo modo, permitiría «irrigar la zona este del departamento de San José, desde la ciudad de San José hasta Santa Lucía, con mayor flujo de turismo y transporte de cargas favoreciéndola con mejor conexión».

«Mejorar y potenciar las ciudades y centros poblados ( Ecilda Paullier, San José de Mayo, Villa Rodríguez, Pueblo Nuevo y Capurro) como centros logísticos, de distribución y servicios», es otro de los cometidos.

«La obra traería un importante impulso a la zona este del departamento que se encuentra actualmente en condiciones inferiores de conectividad en relación al sur y parte del sur este del departamento», entienden desde Acción Batllista.

La agrupación colorada subraya que, por un lado, «el corredor Ecilda Paullier-Atlántida es muy transitado en algunos tramos (Ecilda-Soler-San José-Rodríguez-Pueblo Nuevo-Capurro-Santa Lucía)» y en otros «se encuentra saturado (Santa Lucía-Canelones y desde el cruce de ruta 8 y 11-Atlántida)» por lo que «la realización de ésta obra se hace muy necesaria en varios segmentos de su trayecto» a su entender.

La otra iniciativa propone la unión de la Av. Calcagno de Ciudad del Plata con la ruta 48, en el departamento de Canelones, que implicaría la construcción de un nuevo puente sobre el río Santa Lucía.

Con esta obra se busca «mejorar la conexión de Ciudad del Plata con Canelones, Santa Lucía, Cerrillos y otras ciudades del sur de Canelones potenciando a Ciudad del Plata como destino turístico y de servicios», así como también «la conexión del oeste de Montevideo con Canelones y Santa Lucía incentivado el flujo de tránsito por Ciudad del Plata».

La agrupación colorada enfatiza que «la obra a realizar para conectar Avda. Calcagno y ruta 48 no es de gran porte, el puente sobre el Santa Lucía a construir no es de gran tamaño y la conexión desde la llegada del puente hasta la ruta 48 no es un tramo extenso el que se debe construir.»

Acción Batllista entiende que «las dos obras traerán desarrollo y cambios significativos y trascendentes desde el punto de vista económico, social e infraestructural para San José, además de que serían fuentes de trabajo para nuestro departamento».

El asunto será elevado a los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Medio Ambiente para que realicen «los estudios de viabilidad y factibilidad».

Las propuesta serán elevadas también a la Intendencia de San José «para que sea evaluada (…) y realice los contactos pertinentes a nivel de las autoridades nacionales para su realización».