«Tengo más de una amenaza en el teléfono» afirmó.

El concejal Denis Hornos (PN) ha «tomado la bandera» de la inseguridad en la zona de Ciudad del Plata y se ha propuesto trabajar sobre el asunto para intentar bajar la incidencia del delito en esa zona del departamento.

Días atrás, y por su iniciativa, se realizó una asamblea en la Comisión Vecinal de Playa Pascual, de la que tomaron parte unos 50 personas, con el objetivo de intercambiar sobre la realidad que atraviesa la ex Rincón de la Bolsa y pensar en pasos a dar. Pocos días antes, otra reunión de similares características se había llevado a cabo en un local de fiestas ubicado sobre el Km. 29.600 de la ruta 1 vieja a la que había asistido el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y los titulares de las Seccionales 10a. y 11a.

Tras la instancia cumplida en Playa Pascual, y de acuerdo a lo informado por el periódico La Semana de Libertad, se decidió conformar una comisión que será la encargada de dar continuidad a la tarea y trasladar a las autoridades competentes las preocupaciones de la ciudadanía.

La próxima asamblea ha sido convocada para el próximo miércoles 11 a las 18 horas nuevamente en la Comisión Vecinal de Playa Pascual, para la que se espera una vez más la participación de González y los responsables de las Seccionales de Ciudad del Plata, a los que se sumarán el jefe de Policía, Orestes Leles Da Silva, representantes de la Junta Departamental y otros actores políticos.

PUBLICIDAD

En declaraciones al mencionado medio libertense, Hornos dijo que su objetivo, al hacerse cargo del tema, es «tener otra mirada del vecino o vecina, que ni sé si me votó o no no me votará nunca. Solo quiero saber qué piensa y, lo más importante, qué podemos hacer juntos para salir de esta».

En este marco, reconoció que emprender este camino le ha dejado algunos «sinsabores que te llevan a pensar ‘para qué me metí en esto'». Y agregó: «tengo más de una amenaza en el teléfono pero sigo tranquilo. Solo les estoy pidiendo que me dejen o autoricen a llevar la bandera para combatir la inseguridad», concluyó.