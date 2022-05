Y de «caraduras» a integrantes de Mesa de Realojos.

Los «inundados» volvieron a calificar de mentirosas a las autoridades de la Intendencia, a culminar la marcha que realizaron este martes desde el barrio Roberto Mariano hasta el edificio central del gobierno departamental en busca de respuestas a su realojo.

Los manifestantes fueron recibidos en las puertas de la comuna por el secretario general, Dr. Sebastián Ferrero, quien luego de escuchar a Oscar Castro, vocero de las familias, aseguró que la ISJ «no ha estado ajena» a su problemática y trabaja en consecuencia.

«No queremos una solución en 10 años. Queremos una solución inmediata. Es muy fácil decir ‘les vamos a solucionar mañana, les vamos a solucionar pasado’. Para el que está acá adentro (en alusión a la Intendencia) es fácil, pero para nosotros no es fácil esperar la mentira de ellos (…). Ellos no lo están viviendo. Lo viven porque miran por televisión, no lo viven en carne propia», expresó Castro en un pasaje de su alocución.

Por otra parte, el vocero tildó de «caraduras» a quienes son parte de Mesa de Realojos por «no haber venido a dar la cara». «No tienen ganas de trabajar» afirmó y adelantó que en las próximas horas elevarán una nota para solicitar que se modifique su integración y se incluya a personas «que tengan ganas».

El secretario general dijo comprender la preocupación de las familias y aseguró que la comuna está trabajando. «No es cierto que la intendenta de San José, su equipo, y yo que la acompaño, estemos mirando para arriba y lavándonos las manos» enfatizó, y recordó que «como nunca» el presupuesto quinquenal de la comuna incluyó fondos para la construcción de viviendas. Con respecto al hecho de que no haya sido Bentaberri la que haya bajado a recibirlos, dijo que se debía que se encontraba con la embajadora de Costa Rica en Uruguay.

Asimismo, Ferrero ofreció a los manifestantes una reunión para la semana que viene con la titular del Ejecutivo para que les pueda informar directamente en qué etapa se encuentra el proceso que se sigue. Uno de los manifestantes, que se identificó como Fernando, reclamó que de esa reunión también sea parte la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Castro respondió que el ofrecimiento de una reunión «no era lo que veníamos a buscar» y dijo que esperaban que tanto la intendenta como quienes forman parte de la Mesa de Realojos dieran «la cara» porque «cuando van a pedir un voto, la gente los recibe».

En este marco, Virginia Calcagno, una de las participantes de la marcha, dio lectura y entregó a Ferrero una propuesta para contar con un espacio físico con servicios básicos que permita alojar adecuadamente a aquellas familias que, mientras el realojo no se concreta, se puedan ver afectadas por futuras crecientes.

La intención es que se instrumente «un lugar acorde a las necesidades básicas de las familias damnificadas» que cuente con «catres, abrigo, productos de higiene y dos baños con duchas» entre otros. Calcagno planteó que mientras el lugar no sea utilizado para el alojamiento temporal de los afectados, podría quedar a disposición de la Intendencia para ser utilizado como depósito o para logística, entre otras posibilidades.

Al retomar la palabra, y para cerrar a movilización, Castro criticó al diputado Ruben Bacigalupe -«que se llena la boca»- y destacó la presencia de ediles y referentes del Frente Amplio que los acompañaron y dijo que han sido quienes han comprendido la realidad que atraviesan. Entre otros fueron vistos la ex diputada Mónica Travieso, los ediles Gerardo Viña, Heber Figuerola y Sofía Mansilla, los ex ediles Roberto Costa y Roberto Cabral, así como también el referente del Plenario San José del PIT-CNT, Santiago Ponce.