El 45% dice que la inseguridad aumentó.

La Usina de Percepción Ciudadana realizó un nuevo trabajo tras hacer un relevamiento entre el viernes 6 de mayo y el pasado lunes 9 en el que le consultó a la población sobre la inseguridad y temas relacionados como, por ejemplo, homicidios y la confianza en el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

En primer lugar, según la encuesta realizada, existe una “amplia percepción” sobre la inseguridad y un 45% entiende que la inseguridad aumentó o se mantuvo como antes, mientras que un 38% señala que la realidad continúa “igual” de insegura. Por otra parte, un 14% entiende que la inseguridad disminuyó y un 2% no sabe o no contestó.

“Quienes expresan sentir más el aumento de la inseguridad, son personas entre 45 a 59 años. En ese tramo de edad la percepción de aumento de la inseguridad alcanza al 54%. El aumento de la percepción de inseguridad es también mayor en mujeres que en varones. La percepción de aumento de la inseguridad es mayor en Montevideo (49%) que en el interior (40%)”, indica el informe que fue difundido por La Diaria.

Asimismo, el trabajo plantea que un 65% de los encuestados percibe que los homicidios aumentaron este 2022 con respecto al año pasado, al tiempo que un 24% indica que se mantuvieron igual. Además, agregan que un 4% señala que disminuyeron y un 7% señala que no sabe o no contesta. En este ítem —dicen— no hay diferencia entre el interior y la capital debido a que hay una cercanía entre los porcentajes.

“El nivel de confianza en la gestión del ministro del interior Alberto Heber presenta un saldo muy negativo (-19%). Un 38% manifiesta no tener nada de confianza en el ministro y un 19% poca confianza. Solamente el 10% manifiesta tenerle mucha confianza y un 28% algo de confianza”, añade.

El trabajo presenta, además, otras temáticas, por ejemplo, la percepción que tiene el uruguayo de si hay más o no personas en situación de calle. En este sentido, la amplia mayoría percibe que hay un aumento de individuos en este contexto (59%) y se desglosa con un 40% que cree que “aumentó mucho” y un 19% que cree que “aumentó algo”.

“La mayor la percepción de aumento de situación de calle se da entre quienes residen en Montevideo (45%) respecto a quienes residen en el interior (33%) Para el 34% de encuestadas, sigue igual o no ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle. Solamente el 7% percibe que son menos las personas en esta situación”, señala la encuesta. / Montevideo Portal