En entrevista brindada al programa Punto de Encuentro de Radio Universal, el ex ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte manifestó sentir «lastima» por Un Solo Uruguay, tras ser consultado por la transformación política del movimiento.

Dijo que cuando surgió había «pureza» y «honestidad» en los planteamientos de la organización porque representaban al interior del país en un momento en el que el gobierno (de Tabaré Vázquez) estaba de «espaldas».

Uriarte señaló que cuando era ministro no recibió ninguna solicitud del movimiento con intenciones de reunirse con él. «A mí nunca me solicitaron una audiencia pero he tenido, independientemente de eso, un constante contacto con ellos mientras fui ministro. Ir hablar directamente con el presidente (Lacalle Pou) puede tener otras implicancias y el presidente puede también considerar si ellos son dignos representantes del sector o en nombre de quien los tendría que recibir», expresó.

Agregó que aparecen problemas cuando los representantes de las gremiales ven que se les da lugar a otras voces de productores, siendo ellos los productores que fueron designados democráticamente. «Se hace una situación difícil para el propio presidente ver que lugar les da», opinó. Añadió que Un Solo Uruguay se ha venido «degradando» con el tiempo, ya que no tiene el «espíritu constructivo de rescatar los principios éticos y morales» como se veía al comienzo del movimiento.

Consultado si integraría el movimiento como un partido político contestó: «Si es el paso que hay que dar porque el momento del Uruguay lo precisa, la ciudadanía determinará el apoyo al mismo o no. Yo en lo personal lo que siento es eso, lastima, va a perder ese sentimiento de pureza que tuvo en su origen», concluyó Uriarte. / Montevideo Portal