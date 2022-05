Se recomienda para quienes tienen comorbilidades.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para la franja de 18 a 49 años con comorbilidades.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud Daniel Salinas señaló que podrán inocularse quienes hayan recibido dos dosis de Sinovac y una de Pfizer. La cartera recomienda la inoculación a personas con comorbilidades, pero la agenda es para todas las personas dentro de esa franja etaria.

«Es probable que la agenda abra el martes en la tarde o el miércoles en la mañana», dijo el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian. La agenda será mediante las vías que se venían haciendo (a través de la app Coronavirus Uy, web o el 0800 19 19).

Además, Salinas exhortó a quienes no han recibido la tercera dosis de Pfizer a vacunarse, que es cerca de un 17%.

“En abril se decretó el cese de la emergencia sanitaria, pero la pandemia no terminó. No es el fin de la pandemia, se está viendo un repunte de casos en las Américas y en el mundo, si bien con menor gravedad”, sostuvo Salinas.

“Del lunes al jueves de la semana pasada tuvimos 1.172 nuevos casos y del lunes al jueves de esta semana llevamos contabilizados 2.636 casos. Es oportuno destacar el incremento de casos que sobre todo se están dando en la franja de 18 a 49 años. Son casos que se dan en brotes laborales que luego llevan hacia brotes intrafamiliares y algunos casos en niveles educativos”, agregó.

Salinas recordó “la importancia de mantener las medidas no farmacológicas, los espacios ventilados, el uso de mascarilla facial si se permanece en un lugar sin ventilación durante más de 15 minutos y a menos de dos metros de distancia de otras personas”. En ese sentido, hizo énfasis en las “reuniones donde hay gran cantidad de personas”.

“Estimamos que el aumento de casos se debe a una mayor circulación de una variante con mayor capacidad de contagio, que es la BA.2. un 35% de las muestras de abril fue del sublinaje BA.2 de ómicron”, añadió.

Por otro lado, el ministro expresó que no se puede “descartar que pueda estar circulando algún sublinaje más teniendo en cuenta la movilidad y los viajes al exterior”. “Estamos atentos, se sigue secuenciando. No hay datos de la presencia, pero no significa que haya ausencia”, concluyó Salinas / Montevideo Portal.