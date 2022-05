En su quinta y última temporada, la serie argentina El Marginal finalizó con un baile de sus protagonistas al ritmo de una canción de L-Gante que revolucionó las redes sociales.

La temporada final de El Marginal ya está disponible en Netflix. Luego de 5 temporadas, una de las series argentinas más exitosas de todos los tiempos se despide definitivamente de los espectadores. La historia había quedado con un final abierto luego del último episodio de la cuarta temporada, por lo que muchos de los fanáticos esperaban con ansias la llegada de esta quinta entrega.

La cuenta oficial de Netflix Argentina @CheNetflix compartió un video a través de Instagram en el que mostró la escena final de la serie para todos aquellos que no vieron la quinta temporada. “Confirmen si van a extrañar a estos dos tanto como yo. Hasta siempre, El Marginal”, se lee al pie del video.

En ella, se ve a Diosito (Nicolás Furtado) y Mario Borges (Claudio Rissi), los dos protagonistas principales de la serie, bailando al ritmo de “Pinta”, la canción interpretada por L-Gante, Bizarrap y Pablito Lescano que fue elegida como la cortina musical de las dos últimas temporadas de la ficción argentina.

A solo 5 horas de compartir el video, la publicación superó las 150 mil reproducciones y obtuvo más de 20 mil ´me gusta´ (y subiendo) Además, como era de esperarse, los comentarios de los fanáticos no tardaron en llegar a la publicación.

“Amé este dúo, forever”, “Mario Borges bailando no tiene precio”, “Tengo que disfrazarme de diosito en halloween y hacer esta coreo”, “Amé ese final bailando!”, “Estaba esperando que suban este baile”, “No lo supero” y “Qué final excelente”, fueron algunos de los más de 500 comentarios que recibió el posteo.

Sin embargo, no todos ellos fueron comentarios positivos. Hubo muchos usuarios que se quejaron debido a que acusaron al propio Netflix de hacer spoiler con su propia serie. “Jajaja alto spoiler my friend”, “Todavía no la vi y ya me spoileaste todo”, fueron algunas de las quejas de los internautas.

