Desde el centro educativo se denuncia “omisión de las autoridades pertinentes”. Diversos reclamos.

El pasado jueves un joven disparó al aire y amenazó a alumnos y un docente, lo que motivó la realización de un paro con asamblea.

Marcela Carballo, vocera y madre de un alumno del liceo de Delta El Tigre manifestó en una misiva remitida a San José Ahora que “se han generado balaceras con personas ajenas a la institución durante esta semana” y “rapiñas a estudiantes en la puerta del liceo”.

Carballo dio también que “los chiquilines están asustados. No tenemos respuesta ni de Secundaria ni del Ministerio del Interior para buscar una solución a esto, entonces nos reunimos”, aseveró. Así, añadió que no les “parece justo” cortar las clases y esperar una respuesta de estas autoridades, por lo que afirmó que los padres quieren una respuesta rápida para que no se genere un “perjuicio mayor”.

Por su parte, una docente del centro educativo dialogó con Montevideo Portal y expresó que “el jueves hubo una situación de violencia contra estudiantes y un profesor que estaba dando su clase de educación física y un muchacho, que varias veces amenazó al liceo con pegar tiros, disparó al aire adelante de todos los estudiantes y los amenazó y apuntó con un arma”, contó.

Según narró, la clase de educación física se daba en las canchas que se encuentran dentro del predio del liceo. El joven, “de 16 o 17 años”, se mantuvo afuera, separado por una reja y fue desde allí donde “apuntó al grupo” estudiantil de segundo año y al profesor.

“Ya había amenazado anteriormente con que iba a pegar tiros en el liceo, porque varias veces no lo dejamos entrar a adscripción, porque se cuela por los alambrados, entra a clase, entra a los recreos… No se sabe bien, pero parece que administra drogas a los estudiantes y, además, tiene problemas con estudiantes de acá. Problemas que son ajenos al liceo, de afuera, los trae para acá y ha amenazado a varios estudiantes ya con matarlos”, detalló la profesora. Asimismo, indicó que es estudiante durante la noche y “ya había sido sancionado varias veces” por conductas violentas.

Sobre el episodio vivido el pasado jueves, comentó que los disparos efectuados fueron cinco y que sucedió alrededor del mediodía.

La docente aclaró que esto no es un hecho puntual, sino que viene desde que empezaron los cursos, pero después de la Semana de Turismo “se volvió más intenso” por esta situación del arma de fuego. No obstante, la escalada también se dio por “el ingreso de este muchacho y de las bandas, porque por el contexto del liceo hay bandas y hay peleas en salidas y entradas de los turnos”, sostuvo.

Al respecto, manifestó que “continuamente” han llamado y denunciado esta situación a la Policía. “A veces vienen, a veces no. Se ha dado los documentos porque los tenemos, porque algunos son estudiantes y no se hace nada al respecto”, insistió la docente.

Este martes se llevó a cabo una asamblea de docentes y padres y a la hora 18 hubo una concentración en la puerta del liceo. En ese marco se difundió la siguiente proclama:

Delta el Tigre, 17 de mayo de 2022

Debido a los graves hechos de violencia ocurridos el día jueves 12 de mayo de la pasada semana en el entorno y en el Liceo de Delta el Tigre- y que fueran denunciados oportunamente- y, dada la omisión de las autoridades pertinentes, el colectivo docente reunido en asamblea el pasado viernes 13 de mayo decidió declararse en asamblea permanente y convocar a las autoridades así como a la comunidad educativa de la zona.

Ante la ausencia de las autoridades del CODICEN, desde el día de hoy docentes y funcionarios del Liceo continuamos en asamblea permanente en espera de la presencia de las máximas autoridades del Codicen, el Jefe de Policía de San José y la Jefa de la seccional N°11 Ávila.

Reclamamos que se garantice seguridad en el local liceal y su entorno, el derecho a la educación de los alumnos y el derecho a trabajar en condiciones seguras a los docentes y funcionarios. Exigimos soluciones frente a nuestros reclamos. Estamos viviendo sistemáticamente situaciones de violencia. Dichas situaciones, se dan en un contexto de extrema precariedad de la institución en términos de espacios y recursos humanos.

Cabe mencionar que el cierre del Aula Comunitaria 9, implicó recibir a muchos de esos estudiantes en nuestra institución. Estudiantes con problemáticas muy particulares y complejas, y que el liceo debe contener con muy escasos recursos.

El liceo no cuenta con equipo multidisciplinario, reclamo que ya se ha presentado en otras ocasiones y que permitiría ofrecer contención a los estudiantes frente al contexto crítico en el cual viven y puntualmente frente a estas situaciones de violencia que se han presentado.

Reclamamos además que el cargo que se ofrece para psicólogo, actualmente compartido con el liceo de Rincón de la Bolsa, sea ofrecido exclusivamente como un cargo de 30 horas para este liceo. Dadas las numerosas situaciones de conflictos, estudiantes con complejos contextos familiares, automutilaciones e incluso intentos de autoeliminación, se hace impostergable una solución en este sentido.

Contemplando estas situaciones, se hace necesario también crear más cargos de adscriptos para todos los turnos, ya que los parámetros habituales de cantidad de grupos por adscriptos están excedidos y resultan totalmente insuficientes con estos niveles de problemáticas.

Exigimos que el turno nocturno adquiera calidad de cuarto turno, ya que actualmente funciona con un solo adscripto y horas de apoyo a dirección y con un único secretario compartido por los tres turnos.

Se hace necesario un gimnasio para las clases de educación física, que más allá del condicionamiento climático, agravó la situación del día jueves 12 que desencadenó esta medida, por la exposición de las clases que se realizan en la parte externa del liceo. Las aulas exteriores están expuestas y presentan marcas de agresiones externas.

Reclamamos el nuevo liceo que la administración se comprometió a concretar en la zona de Monte Grande, lo que descongestionaría la superpoblación de la institución.

Colectivo Docente del Liceo Delta el Tigre