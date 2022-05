El mandatario pidió a la oposición “que se fijen cuál era la asistencia social antes de que asuma este gobierno”.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este miércoles del acto por el 211° aniversario de la Batalla de Las Piedras, y en rueda de prensa habló, entre otras cosas, de las críticas del Frente Amplio (FA) a las medidas anunciadas por el gobierno y el plan de acción en materia de seguridad, informó Montevideo Portal.

Lacalle destacó que, durante su discurso, el intendente de Canelones Yamandú Orsi hizo referencia a la importancia de “a integración de todos los uruguayos sin perjuicio de los partidos políticos”. En ese sentido, expresó que desde el gobierno “el diálogo ha estado con los intendentes, alcaldes y distintos partidos políticos”.

“Un gobierno que se cierra al diálogo dejaría de escuchar a parte del país, me parecería un gran error”, aseguró, y recordó que ha recibido en Torre Ejecutiva a gremios, el PIT-CNT, COFE y las gremiales empresariales.

En materia de seguridad, Lacalle dijo que los “problemas de seguridad eran muy graves antes de asumir”. “Han descendido sensiblemente los delitos, las rapiñas, hurtos y venía un descenso importante de los homicidios. Lamentablemente este mes de mayo es un mes complicado”, aseguró.

“Con el ministro del Interior, el director nacional de Policía y distintos jefes de Policía estamos tratando de establecer una estrategia, táctica, focalizada, por algún tipo de acto de violencia que se está dando en algunas zonas del país, básicamente en Montevideo, pero también en otros lados”, agregó.

En ese sentido, el mandatario explicó que “el despliegue táctico básicamente va a estar concentrado en el narcotráfico en todos sus niveles: grande, microtráfico, formas de financiamiento y utilización de ese dinero cuando se blanquea”.

Las críticas del FA

Lacalle dijo que entiende que “la oposición puede tener sus críticas” a las medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo el pasado martes, pero no las comparte.

“Pido que se fijen objetivamente, no voy a dar una opinión, ¿cuál era la asistencia que había antes de que asuma este gobierno? ¿cuál fue la asistencia social hacia los uruguayos que la necesitaban durante la pandemia y cuál es ahora? ¿Cuál es en la primera infancia, cuál es en la alimentación, cuál es en las Asignaciones Familiares? Entiendo que algunos tienen que oponerse casi como un ejercicio diario, pero lo bueno es hablar con datos”, aseveró.

Lacalle recordó que “atravesamos una pandemia y hoy estamos, por ejemplo, con un desempleo sensiblemente menor al que recibimos. 2019 10,1%, febrero de 2020 10,1%, hace pocos días 7,6%”.

“Es una noticia clara, no hay dos opiniones, está creciendo la tasa de empleo, está creciendo la tasa de actividad, obviamente que estamos tratando de recuperarnos, e insisto: las críticas son siempre bienvenidas, aunque no las compartamos y algunas no nos gusten”, afirmó. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Presidencia