Fernando Pereira dijo que el modelo neoliberal que aplica el gobierno ha fracasado.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó este miércoles como “insuficientes” y “tardías” las medidas anunciadas por el gobierno para atender la situación de la población más vulnerable afectada por la crisis.

“Me parecen insuficientes y tardías, muchas de ellas en la dirección correcta, fundamentalmente la que apoya a los niños con 1.500 pesos. Me parece bueno lo de la app, pero no es la totalidad de los usuarios la que la está pudiendo utilizar y eso habría que trabajar para que se utilizara”, afirmó Pereira.

Desde el Frente Amplio se seguirá analizando el impacto de las medidas sobre la vida de la gente. “El mismo hecho que se tomen medidas, demuestra la gravedad de la situación”, consideró.

Para Pereira, “era necesario tomar medidas”. “Esa negativa de analizar las medidas del Frente Amplio puede ser para la tribuna, pero luego para las necesidades de gente ya vemos que era una necesidad imperiosa”, indicó.

El presidente del FA aseguró que muchas de las medidas propuestas por la izquierda, que se dijo que eran irrealizables, están contenidas en las propuestas del Poder Ejecutivo, “con una cuantía poco importante y casi siempre tardías”.

Pereira apuntó a lo que consideró fracaso de un modelo neoliberal que aplica el gobierno, y se refirió a falta de medicamentos, menos recursos para la educación para alimentos y contratación de maestros, pérdida de poder adquisitivo de trabajadores, y negativa a otorgar una canasta de invierno a las pasividades mínimas, por problemas de gestión.

El modelo “claramente no da respuestas a la gente y la gente está buscando alternativas”, afirmó.

“Si no se atiende a la minoridad, si no se atiende a la tercera edad, si no se entiende a hombres y mujeres del trabajo, si algunos uruguayos acumulan 9.000 millones de dólares en los bancos uruguayos y exteriores, y otros caen por debajo de la pobreza o se tienen que alimentar en ollas populares, lo que fracasa no es una persona es un modelo”. / Fuente: Subrayado