El líder de Asamblea Uruguay (2121) llamó a “construir puentes”.

En el marco del aniversario 28 de Asamblea Uruguay, el senador y exvicepresidente Danilo Astori grabó un mensaje dirigido a los integrantes y militantes de su sector político.

Luego de una introducción en la que el exministro de Economía reconoció el “aporte de tantos compañeros”, expresó que “hoy se vive una realidad complicada a todos los niveles”.

“A escala mundial la guerra está sembrando la destrucción de la globalización a la que nos habíamos acostumbrado durante las últimas décadas. Al mismo tiempo generando una incertidumbre con referencia al futuro, en particular al mundo que quedará después de la nefasta experiencia iniciada por la criminal invasión de Ucrania por parte de Rusia”, apuntó el economista.

Astori agregó que en este contexto global “los vecinos viven importantes problemas económicos, especialmente Argentina, que además suma graves confrontaciones políticas en el seno del propio gobierno”.

“En lo que refiere a Uruguay, añadió, hay “una marcada confrontación política entre el gobierno y la oposición”.

“Se comprobó desde el primer día de trabajo de la actual conducción del país. Mientras los gobiernos frenteamplistas buscaron siempre un equilibrio entre la acción del Estado y las responsabilidades del sector privado, el actual gobierno ha venido recortando gravemente tal acción. Así como los discursos indispensables para llevarla a cabo”, cuestionó Astori.

Sobre el Frente Amplio, el político reivindicó “la importancia de un examen autocrítico que permita comprender la derrota electoral y encontrar los caminos para detectar y corregir los errores cometidos”.

“Tres son las materias de imprescindible abordaje. La renovación ideológica y la modernización de nuestra estructura orgánica con el objetivo de acercarla al pueblo frenteamplista y a la apertura de la llegada y acción de nuevos compañeros. Asamblea Uruguay tiene que involucrarse en este proceso de autocrítica y cambios asumiendo la responsabilidad que nos corresponde”, apuntó Astori.

El líder del sector dijo que “no se puede ignorar que tuvimos un pobre desempeño en el interior, que al extenderse a todo el Frente Amplio contribuyó a causar el resultado electoral obtenido”.

“En este contexto, hay mucha gente que sufre agudamente porque no puede cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, gobierno y oposición realizan sus propios relatos exhibiendo una fractura indisimulable y hasta creciente. Sé muy bien que el gobierno ha sido electo para gobernar y la oposición para controlar, criticar y hasta practicar acciones que conduzcan a consecuencias políticas en la propia estructura interna del oficialismo. Pero el gobierno no puede pretender que no critiquemos. Ni nosotros podemos dejar de analizar las propuestas del oficialismo. Si no encontramos el camino de una mayor calidad política y construimos puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales el futuro además de incierto puede ser muy doloroso”, apuntó. / Fuente: Montevideo Portal