El presidente dijo que el proyecto de ley será acordado con la coalición y que le gustaría contar con el apoyo de la oposición.

“Hay que dejar un sistema sostenible”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este viernes al ser consultado sobre la reforma de la seguridad social.

“Yo asumí un compromiso con la población, que era reformar la seguridad social”, recordó. Sobre el sistema previsional actual, el mandatario sostuvo que “todos sabemos que no va a caminar. Tus hijos, mis hijos, si sigue esta trayectoria no se van a poder jubilar, por lo menos con una jubilación como merecen”.

El gobierno busca hacer del sistema más justo, “que aquellas jubilaciones más sumergidas se vean beneficiadas con un aumento sensible, que el ahorro personal también juegue un rol importante, y después tenemos esas cajas, que son particulares como la Profesional, la Bancaria y otras, que han necesitado asistencia, y que no parece muy lógico que todos los uruguayos aporten para sostener esas cajas”, dijo Lacalle.

“Como el sistema está débil a mediano plazo, lo que uno aspira es durante el gobierno mandar un proyecto de ley, acordarlo con la coalición y nos gustaría acordarlo con la oposición”, abogó.

Lacalle Pou sostuvo la urgencia de la reforma de la seguridad social y habló de los períodos anteriores. “Astori, Mujica, Vázquez y tantos otros que dijeron que la reforma de la seguridad social era urgente. Todos pasaron por el gobierno, si no lo hicieron cada vez es más urgente. Esperemos ponernos de acuerdo”, apostó.

Al ser consultado por el costo político, Lacalle Pou preguntó, “¿cuál es el costo político si yo creo que es justa?”.

El presidente dijo que a los jubilados no se les va a cambiar el estatus, “son los primeros que tienen que estar tranquilos”, y habló sobre los jóvenes que están en edad de trabajar y de un sistema que les asegure una jubilación digna y justa.

“Entonces, de alguna manera, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo y en ese sentido es que estamos trabajando para también ser justos”, indicó.

Lacalle Pou se refirió al esfuerzo físico de distintas profesiones y oficios. “También ahí hay que tratar de ser justos, que obviamente a veces no es del todo posible, pero llegar a la mayor justicia”, dijo.

“No se trata de pagar costo político, se trata de que si asumiste un compromiso, cumplirlo. Ese sí sería un costo político, decir que vas a hacer esto y después que resultaste electo, como no sabés si tenés los votos y no sabés cómo le va a caer a la gente o como lo vas a poder explicar, borrarte”, afirmó.

Lacalle Pou también habló de la edad de retiro que sugiere el documento elaborado por los expertos en seguridad social. “No establece un aumento de la edad de retiro a rajatabla. Sí establece la jubilación normal, por decirlo de alguna manera, y después la posibilidad de jubilarte antes. Esa posibilidad, sobre todo para algunos sectores más sacrificados de la actividad”.

Dijo que hay dos propuestas con respecto a la edad de retiro. Para los nacidos a partir de 1967 agregarle un año más y así sucesivamente, y la segunda propuesta es a partir de 1971.

“Yo no quiero ser ortodoxo y cerrado. Si el día de mañana todo el sistema político se puede poner de acuerdo, tampoco te vas a aferrar a tu librito. Eso sí, tenemos que hacer un sistema que sea sostenible, porque si solo le ponemos algunas cosas y no le ponemos otras cosas, lo que estamos haciendo es agravar el sistema. Ese es el camino”, concluyó. / Fuente: Subrayado