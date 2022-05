El can, de raza Dogo, había sido abandonado por cazadores.

Fabián Bacino, un pequeño productor en el rubro ovino, una mañana llegó al campo donde tiene su majada y encontró ocho animales muertos y uno herido, que a duras penas ha sobrevivido. No volvió a su casa en la ciudad. Se quedó de guardia y esa noche el perro que había hecho la matanza regresó. Y, sin temor ni dudarlo, lo mató, sabiendo que no estaba cometiendo un delito: el Código Rural –código 125– le permite proceder de ese modo, informó El Observador.

“Era una cruza con Dogo, con mucho de Dogo Argentino, de esos con una cabeza bien grande, seguramente abandonado por cazadores de chanchos, era un perro viejo, capaz por eso lo dejaron suelto, se ve que no les servía más”, dijo a El Observador.

Si bien pasaron algunos días de ese suceso, que lo conmocionó, Fabián admitió dos cosas: sigue muy afligido por lo sucedido y sigue dudando sobre seguir adelante con su emprendimiento en el rubro ovino.

“Estas cosas te hacen dudar sobre si vale la pena invertir, esforzarse, ser productor, la verdad es que lo estoy pensando mucho, no sé qué hacer”, reconoció.

Eso, incluso, lo expuso en un grupo que integra junto a otros 83 productores en San José, llamado Grupo Cordero Ovino Maragato.

La pérdida, en un primer relevamiento, asciende al menos a US$ 1.200.

Fabián tiene 52 años y es retirado de la fuerza policial. Vive en San José, en la ciudad capital del departamento y tiene su pequeño campo, de 10 hectáreas, a poco más de 20 kms, a la altura del km 112 de la ruta 3.

Allí trabaja solo, va cada tres o cuatro días y los fines de semana lo acompaña para ayudarlo su hijo, dado que el joven entre semana estudia en el liceo.

La majada de Fabián es pequeña, tenía 35 cabezas previo al ataque, pero de altísima calidad, con genética de la raza Highlander. Por lo tanto, la pérdida es elevada en lo económico, dado que es una raza mellicera y el perro, curiosamente, “apuntó bien”, dijo: le mató ocho borregas, animales jóvenes y hembras, la mayoría preñadas.

Un cálculo rápido, señaló, permite establecer una pérdida directa de US$ 1.200 a US$ 1.500, que es sensiblemente mayor si se considera la producción futura que ya no se conseguirá.

«Más allá del tema dinero, lo peor es que te queda una sensación de impotencia, una amargura enorme«, remarcó.

Antes de esta adversidad, solo una vez le había sucedido algo parecido, y así lo recordó: “Una vez un perro me mató una oveja, descubrí de quién era el perro y lo fui a buscar, le dije que la cosa se arreglaba por las buenas, o sea que me pagara el animal muerto, o por las malas, en cuyo caso le hacía la denuncia. Y me pagó”.

Sin ser ese caso, nunca le robaron nada y solo le habían matado algún cordero los zorros, «que bueno, eso sí puede pasarte».

Fabián también se lamenta por otra “mala suerte” que tuvo (así lo define): hace poco compró una perra de la raza Maremmano Italiano, que por instinto son ideales para proteger a las majadas, la compró en una estancia en Minas, “pero es cachorra, seguro por eso no le hizo frente al Dogo… capaz con un año más me podía evitar el daño”.

Finalmente, con evidente tristeza, culminó la conversación reiterando: “No sé qué hacer, lo estoy pensando mucho, no sé si dejar todo, si seguir, si dejar el ovino y pasarme a criar terneros que al menos son más grande y se pueden defender mejor”.

Los animales muertos eran de alto valor, dada la calidad de su genética. / Fuente: El Observador