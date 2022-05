Aclaran que no deja de ser una sugerencia.

El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) pidió a sus panaderías socias que mantengan sin cambio el precio del pan francés (pan flauta) pese a los aumentos del valor de la harina en el mercado, informó Telenoche.

«Se está sugiriendo a los asociados no hacer un aumento del pan francés, aunque no deja de ser una sugerencia«, indicó Álvaro Pena, presidente de CIPU.

PUBLICIDAD

«Cada panadería es un negocio particular y cada uno realiza las modificaciones que cree pertinente (…) hay panaderos que todavía no han trasladado aumentos anteriores porque cada negocio es particular y por tema de mercado o stock no lo han trasladado y tal vez ahora lo hagan, pero la sugerencia de acuerdo a este último aumento es que no se traslade al pan francés», agregó.

Pena explicó que el retroceso del dólar ha ayudado a los comercios y esto podría permitir no aumentar el precio de este producto en las distintas panaderías del país. / Fuente: Telenoche