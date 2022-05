Muchos internautas descubrieron un curioso reflejo involuntario al ponerse una percha en la cabeza y la comunidad científica lo estudia para tratar problemas de movilidad.

Parece muy extraño, pero es cierto: muchos usuarios de Internet se están colocando perchas en sus cabezas por un reto viral que no es nuevo y es estudiado por la comunidad científica. Se trata de un curioso reflejo que ocurre al colocar la percha(u otro objeto) sobre la cabeza. Al hacerlo, la cabeza naturalmente gira hacia un lado y ese reflejo involuntario sorprendió a muchos internautas, que llenaron la red social TikTok con videos de ellos probando el extraño reto.

Si bien aún no hay una explicación, científicos reportaron los primeros casos de este fenómeno en 1991 y luego en 2015 investigadores sometieron a 120 personas de entre 19 y 65 años y observaron que en el 95.8% de los casos sus cabezas rotaban.

Today I learned about the hanger reflex and so should you! 1/8 pic.twitter.com/wv3ARfh4C7