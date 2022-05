Lo solicitó el edil Marcelo Pianzolla del PN.

El edil Marcelo Pianzolla del Partido Nacional, solicitó a OSE que evalúe la posibilidad de dar prioridad a las obras de conexión de agua potable y saneamiento que corresponden a cooperativas de vivienda.

El pasado lunes, en la Junta Departamental, Pianzolla planteó la situación de la cooperativa COVIECILDA de la ciudad de Ecilda Paullier, que desde hacía largo tiempo se encontraba aguardando esos servicios, impidiendo la mudanza de las familias que la integran.

El edil dijo en ese mismo lunes a media tarde personal del ente sanitario se hizo presente en el complejo habitacional y comenzó los trabajos.

No obstante ello, Pianzolla recordó que el retraso de la culminación total de las obras de esa cooperativa por no contar con este tipo de servicios no ha sido el único en el departamento y el país. «Son demoras que lamentablemente se ven con frecuencia».

Por ello, el curul solicitó al organismo que evalúe la posibilidad de dar prioridad a este tipo de obras. Pianzolla recordó que, por lo general, la gran mayoría de las familias que optan por el sistema cooperativo suelen ser inquilinas y que esperan con ansias el poder ingresar a su vivienda propia para dejar de afrontar ese gasto.