Oscar Castro, vocero del grupo, dijo tras el encuentro que la intendente “fue clarita”. Quedó “descartada” la mesa de realojo.

Este miércoles en horas de la tarde el grupo de familias que padecen las inundaciones en San José de Mayo fue recibido por la intendente Ana Bentaberri en el despacho de ésta. Tras el encuentro, Oscar Castro, vocero de los movilizados, dijo que la “intendenta fue clarita con nosotros hasta donde se ha avanzado”. Castro agregó que “ahora lo que necesitamos es el apoyo del Ministerio de Vivienda para poder edificar”, en caso de que eso no ocurra será el gobierno departamental quien destine los fondos para hacerlo.

PUBLICIDAD

“No voy a salir conforme hasta que yo no vea la primera vivienda edificada”, manifestó el vocero, quien también comunicó con beneplácito que la mesa de realojo quedó descartada. Consultado al respecto expresó: “Me alegré porque no voy a estar más integrando con ellos, para mí ellos no existen ni existieron ni van a existir, porque hoy o mañana cuando los vea en la calle van a tener que hablar conmigo porque es una vergüenza lo que hicieron”.