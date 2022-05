«Creo que el Estado no tiene que estar en plantaciones y vendiendo drogas», dijo el presidente Lacalle Pou en entrevista con la BBC.

El presidente Lacalle Pou aseguró que Uruguay cometió “un error” al votar la ley que habilita al Estado a producir y plantar marihuana, una iniciativa que surgió y se aprobó en el gobierno de José Mujica (2010-2015), informó Subrayado.

Entrevistado por la cadena de noticias BBC de Londres, Lacalle Pou dijo que el sistema de marihuana estatal está “funcionando”, aunque se propone cambiarlo.

“Cometimos un error. Por eso no lo voté en ese momento. Ahora tenemos el sistema funcionando. Así que podemos cambiarlo, pero no podemos cambiarlo de un día para el otro, todo al mismo tiempo”, dijo el presidente.

“Creo que el Estado no tiene que estar en plantaciones y vendiendo drogas. De hecho, estamos poniendo dinero porque tenemos que poner algo de dinero mensualmente, anualmente, porque la producción no es sostenible”, dijo Lacalle Pou, y agregó: “Estamos tratando de cambiar algunas cosas. No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo de marihuana y no el Estado”.

Consultado sobre las críticas que recibió Uruguay, incluso desde la ONU, por “separarse” de la política internacional de combate al narcotráfico mediante la prohibición de venta de drogas, Lacalle Pou respondió: “No estoy de acuerdo en que se traicionó al sistema. Tenemos cooperación con otros países, estamos trabajando juntos, intercambiamos información. El narcotráfico es un crimen internacional, trabajamos con diferentes agencias, con otros países, entonces no, estamos lejos de traicionar las políticas internacionales”. / Fuente: Subrayado