Coalición prevé remitir actuaciones a la Justicia.

De acuerdo a los descargos “ameritaría hacer juicios por difamación a la Cámara de Diputados”, dijo la diputada del Frente Amplio, Lilián Galán.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias sindicales a docentes de Secundaria, analizaron los descargos presentados por los involucrados y el próximo lunes 6 de junio se definirá los pasos a seguir. El diputado nacionalista Alfonso Lereté, adelantó a 970 Noticias de Radio Universal que la intención de la coalición es “remitir todas las actuaciones a la Fiscalía”.

“En la Comisión participaron todos los integrantes, en ningún momento hubo participación del Frente Amplio que no emitió comentario alguno”. Explicó que el diputado Eduardo Lust “confirmó que los escritos presentados no condicen con lo que fue la resolución que tomó la coalición”.

Lereté señaló que “no habrá modificación alguna sobre lo que ya se había expedido la coalición de gobierno, donde ya se tiene pensado derivar todo el expediente a la Fiscalía y mantener lo que era la presunción de determinadas ilicitudes, irregularidades y conductas con apariencia delictiva”.

Se prevé que sobre mitad del mes de junio se reúna de forma extraordinaria la Cámara de Diputados para debatir y tomar una postura en base a los informes. E todos modos, “la coalición de gobierno tiene postura definida de remitir todas las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación”, indicó Lereté.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Lilián Galán, señaló que “en los descargos se dice que la Comisión se había excedido en sus facultades porque se violaba el principio de inocencia, se citaba a personas que son docentes de la educación pública asociados a determinadas delitos y que ameritaría hacer juicios por difamación a la Cámara de Diputados”.

“Lo que dijeron algunos diputados, como Lust, es que no llevarían a la Justicia individualmente los resultados de esta investigadora, que lo podían hacer pero que él personalmente no iba a firmarlo, que si la Cámara en su conjunto decide llevarlo a la Justicia sí, pero no individualmente”, sostuvo la diputada. / Fuente: Radio Universal – Por Lucía Bentancur / Foto: Alessandro Maradei, La Diaria