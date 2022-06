«Que 100.000 uruguayos, dos años luego de finalizada la pandemia, sigan alimentándose en ollas populares es un dato horrible«.

Subrayado informó que el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira aseguró este martes en conferencia de prensa que aumentó la cantidad de personas en situación de calle “incluyendo niños y niñas”. “Este es el dato duro. Que 100.000 uruguayos, dos años luego de finalizada la pandemia, sigan alimentándose en ollas populares es un dato horrible”, agregó.

Pereira se reunió con diputados y senadores del Frente Amplio (FA) para coordinar acciones en el marco de una gira por todo el país que busca presentar a esta fuerza política como “una alternativa a este modelo que ha fracasado”, dijo el ex presidente del PIT-CNT.

“Hay un gobierno que no da respuesta a los problemas de la gente”, dijo Pereira, y citó varios ejemplos.

PUBLICIDAD

“No puede ser una noticia que hay 4.200 refugios para personas en situación de calle. Es que aumentó la cantidad de gente en situación de calle, incluyendo niños y niñas”, dijo Pereira, y agregó: “que en todas las franjas de la niñas, niños y adolescentes la pobreza infantil haya aumentado es un problema grave”.

Entre los puntos que le marcó al gobierno como incumplidos, Pereira citó: “Cuando se dice que faltan medicamentos en los hospitales es porque van a buscar insulina y no encuentran. Cuando decimos que hay carestía es porque la gente va y encuentra los precios extremadamente caros. Cuando decimos que no va a haber aumentos salariales porque la inflación está por encima de lo que había previsto el gobierno, es simplemente verificarlo. Cuando decimos que hay un modelo que fracasó, y a la gente le dijeron que iban a hacer cosas que nunca hicieron, es porque no están los 136 liceos modelo, es porque en vez de haber crecido el presupuesto educativo, bajaron en 80 millones de dólares, cifra indiscutible”, apuntó el presidente del FA en rueda de prensa.

Sobre la educación y su presupuesto, Pereira agregó: “El presupuesto de la ANEP se basa en dos cosas: 90% salarios y 10% infraestructura y gastos de funcionamiento. Y los salarios bajaron 5% en el primer año. Cualquiera puede notar que hubo una rebaja presupuestal en una de las políticas públicas más importantes en distribución”.

PUBLICIDAD

“Cuando decimos que no cumplen es porque le dijeron a los uruguayos que iba a haber un Ministerio de Desarrollo Social en (el barrio) Casavalle y no hay ni una piedra fundamental colocada allí”, señaló.

“Es un modelo que fracasó y hay una falta de aptitud para gobernar. No estaban preparados”, remarcó Pereira. / Fuente: Subrayado