Las solicitudes de exportaciones de productos lácteos de Uruguay mostraron un fuerte dinamismo en mayo.

De acuerdo a los datos que divulgó este miércoles Uruguay XXI, las ventas al exterior sumaron US$ 81 millones y crecieron 49% en la comparación interanual. Los productos lácteos ocuparon la sexta posición en el ranking mensual. Si bien hubo destinos como China (US$ 4 millones) y Rusia (US$ 3 millones) que mostraron un pobre desempeño, las colocaciones a Argelia crecieron 150%, a US$ 26 millones.

En el acumulado enero-mayo, las ventas de lácteos suman US$ 335 millones y crecen 29% frente a igual período del año pasado. Argelia (US$ 104 millones), China (US$ 54 millones) y Brasil (US$ 40 millones) lideran como los principales destinos.

De acuerdo a los datos de la Unión de Exportadores (UEU), el volumen de lácteos colocados en mayo fue de 21.681 tons, por encima de las 17.710 tons (+22,2%) del año pasado.

El comercio exterior de todos los bienes de Uruguay mostró un desempeño récord en mayo con una marca histórica. Las ventas al exterior incluyendo zonas francas sumaron US$ 1.541 millones y crecieron 57,4% en la comparación interanual, informó Uruguay XXI. En el acumulado enero-mayo, las colocaciones sumaron US$ 5.516 millones y crecieron 40% sobre igual período de 2021, que fue récord para las exportaciones de bienes. / Fuente: Tardaguila Agromercados

