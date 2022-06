Aseguran que el futbolista de Barcelona “le metió los cuernos” y volvió a su departamento de soltero.

Shakira y Gerard Piqué atraviesan una severa crisis sentimental, según el medio español El Periódico. Es que aseguran que la cantante colombiana encontró a su pareja siéndole infiel con otra mujer, por lo que él tomó la decisión de mudarse solo a un departamento.

¿PIQUÉ ENGAÑÓ A SHAKIRA CON OTRA?

La versión de un acto de infidelidad por parte de Piqué a Shakira surgió a partir de lo que revelaron este miércoles las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en el podcast “Mamarazzis” de diario El Periódico.

Dijeron que fue la propia Shakira quien descubrió la “aventura” de Piqué: “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”.

Tras el engaño amoroso, y siempre según esta revelación periodística en España, Piqué no solo “pasa noches y días” en su piso de soltero de la calle Muntaner en Barcelona, sino que “está desatado” y “desbocado de fiesta”.

Shakira y Piqué, en crisis sentimental tras 12 años de amor



En este sentido, las periodistas indicaron que el defensor frecuenta, junto a su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, “se le ha visto acompañado de otras mujeres”.

LAS PRUEBAS DE LA CRISIS DE SHAKIRA Y PIQUÉ

El último hit de Shakira, titulado “Te felicito”, incluye algunas líneas para analizar la crisis amorosa con Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, canta la artista colombiana.

Y en el estribillo repite: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

Además, a Shakira se la vio sola en los últimos días lejos de casa,algo que ha sorprendido a los fanáticos. Viajó a Estados Unidos para promocionar su nuevo reality televisivo “Dancing with Myself” así como grabar su aparición viral en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. También estuvo en Inglaterra y en Francia, en este último caso por el festival de Cannes.

Vale destacar que hace varias semanas la intérprete de “Loba” no comparte contenido con Piqué en su perfil de Instagram: lo hace sola o con sus hijos Milan y Sasha.

